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DRAMATIČNI TRENUCI /

Nova drama za Simone Biles: Nakon opasne krize, legendarna sportašica opet u bolnici

Nova drama za Simone Biles: Nakon opasne krize, legendarna sportašica opet u bolnici
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sportska ikona prolazi kroz novi medicinski zahvat, dok zabrinuti obožavatelji i kolege iz cijelog svijeta šalju valove podrške

24.7.2026.
20:47
Hot.hr
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Jedna od najvećih gimnastičarki svih vremena, Simone Biles (29), ponovno se našla u bolnici samo nekoliko tjedana nakon što je preživjela ozbiljan zdravstveni incident koji je opisala kao "iskustvo blisko smrti". Ovog puta, podvrgnula se naknadnom medicinskom zahvatu kako bi nastavila svoj put prema oporavku. Svojim je pratiteljima na društvenim mrežama dala do znanja da je ponovno pod liječničkom skrbi, a njezina objava izazvala je val zabrinutosti i poruka podrške iz cijeloga svijeta.

 

Nova drama za Simone Biles: Nakon opasne krize, legendarna sportašica opet u bolnici
Foto: Instagram/Screenshot

Nastavak liječenja nakon dramatičnog incidenta

Na crno-bijeloj fotografiji koju je Biles objavila na svom profilu, ona pozira nasmijana u bolničkoj sobi, unatoč teškim okolnostima. Gimnastičarka je, naime, početkom lipnja 2026. godine preživjela ozbiljan zdravstveni incident koji je opisala kao jedno od "najstrašnijih iskustava" u svom životu. Točni uzroci njezinih problema još nisu javno objavljeni, što dodatno pojačava zabrinutost njezinih obožavatelja.

Podrška stiže sa svih strana

Nakon objave o novom zahvatu, obožavatelji i sportska zajednica ujedinili su se u slanju poruka ohrabrenja. Društvene mreže preplavljene su željama za brzim i potpunim oporavkom, a mnogi ističu njezinu nevjerojatnu otpornost ne samo u sportu, već i u osobnim bitkama. Komentari poput "Ostani jaka, kraljice" i "Šaljemo ti svu ljubav i snagu" svjedoče o dubokom poštovanju koje javnost gaji prema njoj. 

 

Simone BilesGimnasticarkaZdravlje
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