Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'

Pjevačica Nina Badrić (53) jučer je održala svoj treći koncert pod nazivom "Nina Unplugged" u rasprodanom Sava Centru. Puna dvorana u Beogradu uglas je pjevala njezine najveće hitove, a atmosfera je od početka bila na vrhuncu.

Koncert je započela pjevajući svoj hit "Dani i godine", a publika ju je pozdravila gromoglasnim pljeskom. Tijekom cijelog koncerta publika je posebno reagirala na njezine hitove.

"Drago mi je što se večeras treći put družimo", poručila je Nina publici tijekom nastupa.

Iz publike ju bodrila poznata pjevačica

Potom je u prvom redu primijetila svoju kolegicu, pjevačicu Mariju Šerifović (41) te se javno zahvalila na podršci.

"Mislim da ne postoji koncert u Beogradu gdje sam nastupala da ona nije došla. Imam tremu pjevati pred takvim sjajnim vokalom kakav ona ima. Hvala ti na podršci koju mi uvijek pružaš", rekla je Nina te pozvala publiku da pozdravi Šerifović.

Jedan od najemotivnijih nastupa

Tijekom cijelog koncerta, atmosfera je u dvorani bila iznimno intimna iako je prostor bio dupkom pun. Brojni fanovi su na društvenim medijima komentirali kako je ovaj koncert bio jedan od Nininih najemotivnijih nastupa u posljednje vrijeme.

Tijekom večeri, Badrić se više puta zahvalila publici na podršci i energiji, a koncert je završio dugim pljeskom i ovacijama publike.

Podsjetimo, 20. i 21. veljače Nina je održala prva dva akustična koncerta u Sava Centru. Zadnjim nastupom, Badrić je potvrdila status jedne od najomiljenijih regionalnih pjevačica.

