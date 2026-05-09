FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVAN NASTUP /

Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'

Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'
×
Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE

Nina Badrić održala je posljednji koncet pod nazivom 'Nina Unplugged' u Beogradu

9.5.2026.
9:53
Hot.hr
Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica Nina Badrić (53) jučer je održala svoj treći koncert pod nazivom "Nina Unplugged" u rasprodanom Sava Centru. Puna dvorana u Beogradu uglas je pjevala njezine najveće hitove, a atmosfera je od početka bila na vrhuncu. 

Koncert je započela pjevajući svoj hit "Dani i godine", a publika ju je pozdravila gromoglasnim pljeskom. Tijekom cijelog koncerta publika je posebno reagirala na njezine hitove.

Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'
Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE

"Drago mi je što se večeras treći put družimo", poručila je Nina publici tijekom nastupa. 

Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'
Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE

Iz publike ju bodrila poznata pjevačica 

Potom je u prvom redu primijetila svoju kolegicu, pjevačicu Mariju Šerifović (41) te se javno zahvalila na podršci. 

"Mislim da ne postoji koncert u Beogradu gdje sam nastupala da ona nije došla. Imam tremu pjevati pred takvim sjajnim vokalom kakav ona ima. Hvala ti na podršci koju mi uvijek pružaš", rekla je Nina te pozvala publiku da pozdravi Šerifović.

Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'
Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE

Jedan od najemotivnijih nastupa 

Tijekom cijelog koncerta, atmosfera je u dvorani bila iznimno intimna iako je prostor bio dupkom pun. Brojni fanovi su na društvenim medijima komentirali kako je ovaj koncert bio jedan od Nininih najemotivnijih nastupa u posljednje vrijeme.   

Tijekom večeri, Badrić se više puta zahvalila publici na podršci i energiji, a koncert je završio dugim pljeskom i ovacijama publike. 

Nina Badrić 'zapalila' Beograd, u publici je prepoznala poznatu pjevačicu: 'Imam tremu'
Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE

Podsjetimo, 20. i 21. veljače Nina je održala prva dva akustična koncerta u Sava Centru. Zadnjim nastupom, Badrić je potvrdila status jedne od najomiljenijih regionalnih pjevačica. 

POGLEDAJTE VIDEO: Profesorica s Bogoslovnog fakulteta objasnila u čemu je Lav XIV. bolji od prijašnjih papa

Nina Badrć
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike