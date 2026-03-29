Severina i Nina Badrić zajedno zapjevale poznati hit na rođendanu

Poznate pjevačice Severina (53) i Nina Badrić (53) zajedno su zapjevale poznati hit Prijateljice na rođendanskoj proslavi Andree Čermak, njihove dugogodišnje prijateljice i kume. Emotivni trenutak Severina je podijelila na društvenim mrežama, gdje je snimka brzo privukla pažnju pratitelja.

Nezaboravna večer

Na proslavi su Severina i Nina svojim nastupom oduševile okupljene, dok je slavljenica Andrea plesala i pjevala uz njih. Severina je za tu prigodu odabrala elegantnu bijelu haljinu s cvjetnim detaljima, dok je Nina bila u svom prepoznatljivom glamuroznom izdanju. Atmosfera je bila vesela i ispunjena emocijama, a zajednička izvedba pjesme dodatno je povezala sve prisutne.

Severina se nakon proslave oglasila porukom:

"Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei, hvala Nina, hvala svima što smo slavili rođenje jedne žene… bilo je divno, veselo i prijateljski."

Tužna priča iza velikog hita

Pjevačica je tom prilikom podsjetila i na priču koja stoji iza pjesme Prijateljice, jedne od njezinih najpoznatijih pjesama. Otkrila je kako je pjesmu napisala odmah nakon završetka srednje škole, kada je primila vijest o tragičnoj smrti prijateljice iz razreda.

Kako je ispričala, pjesma je posvećena djevojci po imenu Marica, čime su stihovi dobili dodatnu emotivnu težinu.

"Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu…", poručila je Severina.

