SABOR U PLAVOM

Ovaj prizor ne viđa se često: Zastupnice i zastupnici u traperu za viši cilj

Ovaj prizor ne viđa se često: Zastupnice i zastupnici u traperu za viši cilj
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborske zastupnice danas su se pridružile globalnom obilježavanju Dana traperica, simboličnim činom podrške žrtvama seksualnog nasilja i borbi protiv njihovog okrivljavanja

29.4.2026.
11:59
Hot.hr
Patrik Macek/PIXSELL
Kako se danas održava Dan traperica (Denim Day), točnije Međunarodni dan borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja koji se obilježava nošenjem trapera, i naše su saborske zastupnice u znak solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja danas odabrale traper.

Naši saborski zastupnici tako su se priključili globalnoj kampanji kojom se pozivaju građanke i građani diljem svijeta da nošenjem daju podršku svim žrtvama te ukažu na nultu stopu tolerancije našeg društva prema seksualnom uznemiravanju i svim oblicima seksualnog nasilja.

Uobičajene poslovna odijela zastupnice su tako zamijenile ležernijim trapericama, a zastupnica stranke Centar, Marijana Puljak, tom je prilikom "okinula" i nekoliko prigodnih fotografija kako bi obilježila ovaj važan dan.

Ovaj prizor ne viđa se često: Zastupnice i zastupnici u traperu za viši cilj
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovaj prizor ne viđa se često: Zastupnice i zastupnici u traperu za viši cilj
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Akciji su se tako pridružile Puljak, Rada Borić, Sabina Glasovac te mnoge druge saborske zastupnice pokazavši da ih ovaj problem itekako pogađa.

Podsjetimo, ova je globalna kampanja pokrenuta nakon šokantnog slučaja u Italiji, kada je Vrhovni sud Italije sredinom 90-ih poništio presudu za silovanje uz obrazloženje da je žrtva nosila uske traperice, što je sud protumačio kao pristanak. Ponižavajuća odluka suda tada je izvala bijes i prosvjede, a reakcije na tu odluku traju i danas.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
