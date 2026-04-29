Ovaj prizor ne viđa se često: Zastupnice i zastupnici u traperu za viši cilj

Kako se danas održava Dan traperica (Denim Day), točnije Međunarodni dan borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja koji se obilježava nošenjem trapera, i naše su saborske zastupnice u znak solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja danas odabrale traper.

Naši saborski zastupnici tako su se priključili globalnoj kampanji kojom se pozivaju građanke i građani diljem svijeta da nošenjem daju podršku svim žrtvama te ukažu na nultu stopu tolerancije našeg društva prema seksualnom uznemiravanju i svim oblicima seksualnog nasilja.

Uobičajene poslovna odijela zastupnice su tako zamijenile ležernijim trapericama, a zastupnica stranke Centar, Marijana Puljak, tom je prilikom "okinula" i nekoliko prigodnih fotografija kako bi obilježila ovaj važan dan.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Akciji su se tako pridružile Puljak, Rada Borić, Sabina Glasovac te mnoge druge saborske zastupnice pokazavši da ih ovaj problem itekako pogađa.

Podsjetimo, ova je globalna kampanja pokrenuta nakon šokantnog slučaja u Italiji, kada je Vrhovni sud Italije sredinom 90-ih poništio presudu za silovanje uz obrazloženje da je žrtva nosila uske traperice, što je sud protumačio kao pristanak. Ponižavajuća odluka suda tada je izvala bijes i prosvjede, a reakcije na tu odluku traju i danas.

