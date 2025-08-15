Nema je već 25 godina: Sjećanja na Enu Begović do danas nisu izblijedila

Danas se obilježava godišnjica smrti Ene Begović – jedne od najvećih zvijezda hrvatskog glumišta, čiji je život tragično prekinut 15. kolovoza 2000. godine, na blagdan Velike Gospe.

Ena je imala samo 40 godina i nalazila se na vrhuncu osobne i profesionalne sreće. Nedugo prije nesreće udala se za Josipa Dikana Radeljaka (82), a 45 dana ranije rodila kćerkicu Lanu Radeljak (25). Obitelj je ljetovala na Braču, uživajući u ljetnim danima i prvim tjednima s bebom, kada je kobnog dana automobil u kojem je bila putnica sletio s ceste. Uslijed prevrtanja zadobila je teške ozljede glave koje su bile kobne.

Njezina mlađa sestra, također glumica, Mia Begović (62), vijest o tragediji doznala je na autocesti prema Mariji Bistrici.

Ena Begović započela je karijeru već s 18 godina, malom ulogom u filmu Okupacija u 26 slika redatelja Lordana Zafranovića, koji ju je zapazio u dubrovačkom studentskom kazalištu Lero. Iako je isprva upisala Pravni fakultet, na nagovor kolega odlučila se za Akademiju dramskih umjetnosti, gdje je razvila svoj izniman talent. Proslavila se ulogom u filmu Pad Italije 1981. godine, a ubrzo je postala prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje je 16 godina ostvarivala nezaboravne uloge – od barunice Castelli, preko Desdemone, do Ane Karenjine i Teute.

I danas, 25 godina nakon njezina odlaska, sjećanje na Enu Begović ne blijedi. Njezini filmovi, fotografije i priče o njoj i dalje bude divljenje, tugu i nostalgiju. Za mnoge, Ena nije bila samo glumica – bila je simbol jedne ere hrvatske kulture, a njezin prerani odlazak ostavio je prazninu koja nikada nije ispunjena. Kada bi Ena danas bila živa, imala bi 65. godina.