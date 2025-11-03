'Ne nosi to u krevetu': Melania se izlanula o intimnom životu s Donaldom pa poručila ovo

Američki predsjednik Donald Trump (79) često se hvali da spava samo četiri do pet sati, a njegova supruga Melania (55) otkrila je neke detalje njegove rutine spavanja. Pojavivši se u emisiji "The Five" na Fox Newsu kako bi promovirala svoje memoare, Melania je podijelila privatne navike supruga.

"Ne spava mnogo", rekla je, ali odmah pojasnila: "Mislim, naravno da spava." Voditelj Gregg Gutfeld upitao ju je nosi li Trump pidžamu, na što je Melania kratko odgovorila: "Ne." Kada je Gutfeld inzistirao da otkrije što zapravo nosi, prva dama odbila je dalje komentirati i samo pokazala na usta.

Ne spava mnogo

Trumpove navike spavanja, odnosno njihov nedostatak, komentirala je i novinarka CNN-a Kaitlan Collins koja je opisala najzahtjevniji dio putovanja s tadašnjim predsjednikom. Tijekom podcasta "Trading Tune", Collins je objasnila zašto je putovanje Air Force Oneom bilo posebno iscrpljujuće. "Izvor mi je rekao da nikada ne želite biti u Air Force Oneu na putovanju s njim, a ja sam pitala zašto. Pomislili biste da želite biti blizu centra moći, blizu Trumpa", rekla je Collins. Problem je, dodala je, bio u njegovom neobičnom rasporedu spavanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"On ne spava tijekom putovanja, primjerice u Aziju, a to je jedino vrijeme kada biste vi mogli odspavati prije početka putovanja. Trump je uvijek budan i razgovara", rekla je Collins, dodajući da je poznato da zna buditi osoblje koje spava: "Ako netko spava, on će ih probuditi kako bi razgovarali o predstojećim sastancima ili da smisle odgovor na nešto što je vidio u medijima."

POGLEDAJTE VIDEO: Održan prosvjed protiv Donalda Trumpa