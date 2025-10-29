Pogledajte kako izgleda Bijela kuća: Melania sve iznenadila dekoracijom za Halloween
Dok se Bijela kuća pretvara u gradilište, Melania je unijela dašak jeseni
Usred kontroverzi koje prate građevinske radove u Bijeloj kući, Melania Trump (55) pokazala je pripreme za Noć vještica, dok se u isto vrijeme odvijaju radovi u blizini srušenog istočnog krila. Njezin ured je u utorak na platformi X objavio fotografije dekoracija uz poruku: “Bijela kuća se sprema za Halloween”.
Stražnji ulaz i stepenice ukrašeni su brojnim bundevama dok se šareno jesensko lišće nalazi na stupovima. Američki mediji pišu kako dekoracije ove godine djeluju više jesenski nego sablasno, “vjerojatno s namjerom da se najmlađi posjetitelji ne bi preplašili tijekom tradicionalnog Halloween okupljanja.”
Obnova istočnog dijela Bijele kuće
Istodobno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump (79) je ranije ovog mjeseca održao sastanak s donatorima vezano uz planove za novu plesnu dvoranu u Bijeloj kući. Tom prilikom za američke medije je ispričao anegdotu koja je, prema njegovim riječima, oduševila prisutne: “Pitao sam: ‘Koliko će mi trebati da počnem?’ A oni su rekli: ‘Gospodine, možete početi večeras, ne trebate nikakvo odobrenje.’“Rekao sam: ‘Sigurno se šalite.’ Odgovorili su mi: ‘Gospodine, ovo je Bijela kuća – vi ste predsjednik Sjedinjenih Država, možete raditi što god želite.’”
Nekoliko dana kasnije, građevinske ekipe srušile su istočno krilo Bijele kuće, čime su desetljeća povijesti jedne od najpoznatijih američkih znamenitosti pretvorena u ruševine.
POGLEDAJTE VIDEO: Nije samo ukras Bijele kuće: Što ako je Melania Trump sve suprotno od onog što se za nju vjeruje?