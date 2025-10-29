Pogledajte kako izgleda Bijela kuća: Melania sve iznenadila dekoracijom za Halloween

Usred kontroverzi koje prate građevinske radove u Bijeloj kući, Melania Trump (55) pokazala je pripreme za Noć vještica, dok se u isto vrijeme odvijaju radovi u blizini srušenog istočnog krila. Njezin ured je u utorak na platformi X objavio fotografije dekoracija uz poruku: “Bijela kuća se sprema za Halloween”.

Stražnji ulaz i stepenice ukrašeni su brojnim bundevama dok se šareno jesensko lišće nalazi na stupovima. Američki mediji pišu kako dekoracije ove godine djeluju više jesenski nego sablasno, “vjerojatno s namjerom da se najmlađi posjetitelji ne bi preplašili tijekom tradicionalnog Halloween okupljanja.”

The @whitehouse is getting ready for Halloween 🎃 pic.twitter.com/J7LAs6hqfl — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 28, 2025

Obnova istočnog dijela Bijele kuće

Istodobno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump (79) je ranije ovog mjeseca održao sastanak s donatorima vezano uz planove za novu plesnu dvoranu u Bijeloj kući. Tom prilikom za američke medije je ispričao anegdotu koja je, prema njegovim riječima, oduševila prisutne: “Pitao sam: ‘Koliko će mi trebati da počnem?’ A oni su rekli: ‘Gospodine, možete početi večeras, ne trebate nikakvo odobrenje.’“Rekao sam: ‘Sigurno se šalite.’ Odgovorili su mi: ‘Gospodine, ovo je Bijela kuća – vi ste predsjednik Sjedinjenih Država, možete raditi što god želite.’”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nekoliko dana kasnije, građevinske ekipe srušile su istočno krilo Bijele kuće, čime su desetljeća povijesti jedne od najpoznatijih američkih znamenitosti pretvorena u ruševine.

POGLEDAJTE VIDEO: Nije samo ukras Bijele kuće: Što ako je Melania Trump sve suprotno od onog što se za nju vjeruje?