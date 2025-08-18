Rakitić i Raquel romantičnim fotografijama zapalili društvene mreže

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri podijelili su zajedničke romantične fotografije na društvenim mrežama.

Na najnovijoj objavi vidi se kako izmjenjuju nježnosti i bilježe obiteljske uspomene u ambijentu koji odiše mirisom mora i borova. Trenutno uživaju u Dubrovniku u tipičnom dalmatinskom ugođaju. Rakitić je, kao i uvijek, bio oduševljen supruginim izborom fotografija pri čemu joj je u komentare stavio emotikone srca. Njihovi pratitelji pišu kako su "najdraži i najslađi bračni par" te hvale njihove modne kombinacije, a bilo je i duhovitih komentara poput: "Diši, puknut će ti trbušnjak."

Foto: Instagram

Raquel i Ivan poznati su po snažnoj vezi i zajedničkim interesima, vjenčali su se 2013. godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćeri Altheu i Adaru.

