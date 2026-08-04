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Nakon razvoda procvjetala: Ana Ivanović u odvažnoj haljini bez grudnjaka ukrala svu pažnju

Nakon razvoda procvjetala: Ana Ivanović u odvažnoj haljini bez grudnjaka ukrala svu pažnju
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ana Ivanović ponovno je pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevenih sportašica

4.8.2026.
10:47
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović posljednjih je mjeseci, nakon razvoda od Bastiana Schweinsteigera, često u središtu pozornosti. Iako o privatnom životu ne govori javno, mnogi primjećuju da izgleda sretnije i samouvjerenije nego ikad, a komplimenti na račun njezina izgleda ne prestaju stizati.

Nakon razvoda procvjetala: Ana Ivanović u odvažnoj haljini bez grudnjaka ukrala svu pažnju
Foto: Instagram/Screenshot

Na društvenim mrežama Ana redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, a njezine objave posebno prate ljubitelji mode. Česta putovanja i besprijekorne modne kombinacije već su postali njezin zaštitni znak.

Nakon razvoda procvjetala: Ana Ivanović u odvažnoj haljini bez grudnjaka ukrala svu pažnju
Foto: Instagram/Screenshot

Ovoga puta pratitelje je počastila fotografijama s odmora, na kojima je zablistala u elegantnoj crnoj haljini koja je istaknula njezinu vitku figuru. Model s visokim prorezom i otvorenim leđima privukao je najviše pažnje, dok je haljinu nosila bez grudnjaka, što je dodatno naglasilo njezin odvažan modni odabir. Struk je istaknula remenom, koji je dodatno naglasio njezinu siluetu.

Nakon razvoda procvjetala: Ana Ivanović u odvažnoj haljini bez grudnjaka ukrala svu pažnju
Foto: Instagram/Screenshot

Stajling je upotpunila velikom pletenom torbom i sunčanim naočalama, a poseban detalj bila je plava marama zavezana oko glave. Upravo je taj modni dodatak razbio potpuno crni outfit i unio dozu svježine, a marame za kosu ove su sezone među najpoželjnijim ljetnim trendovima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njezin osjećaj za stil te zaključili da Ana izgleda bolje nego ikad.

Ana IvanovićRazvod
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