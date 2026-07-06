Drama između Ane i Bastiana: Rat za milijune tek počinje, a iza svega stoji Bugarka?

Usred razvoda od bivše najbolje tenisačice svijeta Ane Ivanović (38), Bastian Schweinsteiger (41) našao se u središtu velike obiteljske i pravne drame. Prema pisanju njemačkih medija, bivši nogometaš i njegova bivša supruga vode čak dva odvojena sudska postupka koja se odvijaju daleko od očiju javnosti.

Glavni kamen spoticanja navodno je podjela višemilijunske imovine, oko koje se bivši supružnici još uvijek ne uspijevaju dogovoriti. Posljednjih dana njemački mediji intenzivno izvještavaju o cijelom slučaju, koji je izazvao veliko zanimanje javnosti.

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Prema informacijama koje prenose strani mediji, razvodni postupak odvija se na dvije lokacije – jedan predmet vodi se u Münchenu, a drugi na Mallorci. U središtu cijelog spora nalazi se podjela vrijedne imovine, a pregovori, kako se navodi, traju već dulje vrijeme bez konačnog dogovora.

Njemački Bild, pozivajući se na svoje izvore, tvrdi kako Bastiana Schweinsteigera na odlučnu borbu za svaki dio imovine navodno potiče njegova sadašnja partnerica, Bugarka Silva Kapitanova.

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''Do ovih sudskih postupaka možda ne bi ni došlo da Silva nije inzistirala da Bastijan uzme sve što mu po zakonu pripada. On bi možda i popustio i nikada ne bi došlo do ove neugodne situacije između njega i Ane da nije bilo nje. Sve bi se možda riješilo mirnim putem. Međutim, budući da je do ovog problema ipak došlo, a ona je od samog početka upućena u cijelu situaciju jer se brak raspao upravo zbog nje, Silva inzistira da se ide do kraja i da Bastijan Ani ne da ništa osim onoga što joj po zakonu pripada'', rekao je izvor, prenosi Kurir.

''U pitanju je velika svota novca i brojne nekretnine. Prisjetite se samo da su njih dvoje tijekom braka imali i zajednički posao te zajedno snimali reklamne kampanje. Silva ne želi odustati od tog novca jer zna da joj jedino on može osigurati lagodnu budućnost. S druge strane, Ana traži samo ono što je sama pošteno zaradila, a što druga strana sada pokušava osporiti. Ispada kao da je tijekom braka radio samo Bastijan, a da ona nije ničemu pridonijela, što je potpuni apsurd'', dodao je izvor.

Strani mediji posljednjih tjedana pišu i kako je odnos između bivšeg novometaša i Bugarke u posljednje vrijeme u krizi.