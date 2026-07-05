Bukti rat između bivših supružnika: Schweinsteiger i Ana Ivanović vode dvije tajne sudske bitke

Dok u ulozi televizijskog komentatora na Svjetskom prvenstvu u SAD-u djeluje opušteno i nasmijano, Bastian Schweinsteiger (41) iza kulisa prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u privatnom životu. Kako prenosi njemački Bild, bivši nogometni as nalazi se usred ozbiljne obiteljske drame, a navodno se u strogoj tajnosti vode čak dva sudska postupka vezana uz razvod od nekadašnje srpske tenisačice i bivše prve tenisačice svijeta Ane Ivanović (38).

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Prema pisanju njemačkog medija, jedan postupak vodi se u Münchenu, a drugi na Mallorci, dok su u središtu spora alimentacija, podjela imovine i skrbništvo nad njihovom trojicom sinova. Iako se detalji procesa drže podalje od očiju javnosti, europski mediji navode da se pregovori i sudski postupci odugovlače, zbog čega interes javnosti za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najglamuroznijih sportskih parova ne jenjava.

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Dok Schweinsteiger pred kamerama komentira utakmice i razmjenjuje šale s kolegama, iza zatvorenih vrata, prema navodima Bilda, vodi se bitka u kojoj su ulozi veliki. Osim zajedničke imovine procijenjene na desetke milijuna eura, donose se i odluke koje će utjecati na budućnost njihove djece, pa njemački mediji ovaj razvod opisuju kao iznimno složen i emocionalno zahtjevan proces.

Za sada ni Bastian Schweinsteiger ni Ana Ivanović nisu javno komentirali navode o sudskim postupcima, pa brojni detalji njihove priče i dalje ostaju obavijeni velom tajne.

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Podjela imovine vrijedna 110 milijuna eura

Imovina Bastiana Schweinsteiger procjenjuje se na približno 90 milijuna eura. Od transfera iz Bayerna u Manchester United tijekom tri sezone zaradio je više od 50 milijuna eura.

Prema medijskim napisima, Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger još su na početku zajedničkog života odlučili regulirati financijske i pravne aspekte braka predbračnim ugovorom. Dokument navodno ima 64 stranice, a sastavio ga je pravni tim bivšeg njemačkog reprezentativca te ga dostavio odvjetničkom uredu u Beogradu koji godinama zastupa bivšu tenisku prvakinju.

Ana Ivanović je prije braka zaradila oko 20 milijuna eura, a mediji su ranije izvještavali da je svaki od supružnika zadržao imovinu stečenu prije sklapanja braka. Tako je Ivanović navodno zaštitila vlastitu ušteđevinu, dok je Schweinsteiger veći dio bogatstva ulagao u nekretnine.

Također se navodi da Ana Ivanović ima doživotni ugovor s Adidasom vrijedan više od 100 milijuna eura, koji je, prema istim izvorima, obuhvaćen predbračnim ugovorom te ne bi trebao biti predmet podjele. Supružnici su se, prema pisanju medija, prije braka dogovorili i o zadržavanju odvojenih bankovnih računa.