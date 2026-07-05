FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS ZBOG MILIJUNA /

Bukti rat između bivših supružnika: Schweinsteiger i Ana Ivanović vode dvije tajne sudske bitke

Bukti rat između bivših supružnika: Schweinsteiger i Ana Ivanović vode dvije tajne sudske bitke
×
Foto: Laurent VU/Sipa Press/Profimedia

Prema pisanju njemačkog medija, jedan postupak vodi se u Münchenu, a drugi na Mallorci, dok su u središtu spora alimentacija, podjela imovine i skrbništvo nad njihovom trojicom sinova

5.7.2026.
9:24
Hot.hr
Laurent VU/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dok u ulozi televizijskog komentatora na Svjetskom prvenstvu u SAD-u djeluje opušteno i nasmijano, Bastian Schweinsteiger (41) iza kulisa prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u privatnom životu. Kako prenosi njemački Bild, bivši nogometni as nalazi se usred ozbiljne obiteljske drame, a navodno se u strogoj tajnosti vode čak dva sudska postupka vezana uz razvod od nekadašnje srpske tenisačice i bivše prve tenisačice svijeta Ane Ivanović (38).

Bukti rat između bivših supružnika: Schweinsteiger i Ana Ivanović vode dvije tajne sudske bitke
Foto: Arturo Holmes/Getty images/Profimedia

Prema pisanju njemačkog medija, jedan postupak vodi se u Münchenu, a drugi na Mallorci, dok su u središtu spora alimentacija, podjela imovine i skrbništvo nad njihovom trojicom sinova. Iako se detalji procesa drže podalje od očiju javnosti, europski mediji navode da se pregovori i sudski postupci odugovlače, zbog čega interes javnosti za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najglamuroznijih sportskih parova ne jenjava.

Bukti rat između bivših supružnika: Schweinsteiger i Ana Ivanović vode dvije tajne sudske bitke
Foto: CHRISTOPHER KUHN/Sipa Press/Profimedia

Dok Schweinsteiger pred kamerama komentira utakmice i razmjenjuje šale s kolegama, iza zatvorenih vrata, prema navodima Bilda, vodi se bitka u kojoj su ulozi veliki. Osim zajedničke imovine procijenjene na desetke milijuna eura, donose se i odluke koje će utjecati na budućnost njihove djece, pa njemački mediji ovaj razvod opisuju kao iznimno složen i emocionalno zahtjevan proces.

Za sada ni Bastian Schweinsteiger ni Ana Ivanović nisu javno komentirali navode o sudskim postupcima, pa brojni detalji njihove priče i dalje ostaju obavijeni velom tajne.

Bukti rat između bivših supružnika: Schweinsteiger i Ana Ivanović vode dvije tajne sudske bitke
Foto: Profimedia

Podjela imovine vrijedna 110 milijuna eura

Imovina Bastiana Schweinsteiger procjenjuje se na približno 90 milijuna eura. Od transfera iz Bayerna u Manchester United tijekom tri sezone zaradio je više od 50 milijuna eura.

Prema medijskim napisima, Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger još su na početku zajedničkog života odlučili regulirati financijske i pravne aspekte braka predbračnim ugovorom. Dokument navodno ima 64 stranice, a sastavio ga je pravni tim bivšeg njemačkog reprezentativca te ga dostavio odvjetničkom uredu u Beogradu koji godinama zastupa bivšu tenisku prvakinju.

Ana Ivanović je prije braka zaradila oko 20 milijuna eura, a mediji su ranije izvještavali da je svaki od supružnika zadržao imovinu stečenu prije sklapanja braka. Tako je Ivanović navodno zaštitila vlastitu ušteđevinu, dok je Schweinsteiger veći dio bogatstva ulagao u nekretnine.

Također se navodi da Ana Ivanović ima doživotni ugovor s Adidasom vrijedan više od 100 milijuna eura, koji je, prema istim izvorima, obuhvaćen predbračnim ugovorom te ne bi trebao biti predmet podjele. Supružnici su se, prema pisanju medija, prije braka dogovorili i o zadržavanju odvojenih bankovnih računa.

Ana IvanovićBastian SchweinsteigerRazvod Braka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike