Schweinsteigera ljubavnica ostavila zbog luksuzne vile? Isplivavaju novi detalji kraha veze

Bugarka Silva Kapitanova ostavila je prije više od dva mjeseca Bastiana Schweinsteigera (41), a sada na površinu polako isplivavaju novi detalji kraha njihove veze, koja je prošle godine šokirala domaću i svjetsku javnost.

Prema najnovijim informacijama, Silva je navodno prekinula odnos s bivšim njemačkim nogometašem nakon što više nije želio plaćati mjesečni najam luksuzne vile u kojoj su živjeli na Palma de Mallorci.

Nije htjela pristati na kompromis

Kako za Kurir tvrdi izvor blizak bivšem suprugu Ane Ivanović, Schweinsteiger je posljednjih mjeseci sve češće boravio u Njemačkoj zbog poslovnih obveza, zbog čega mu je postalo neisplativo izdvajati čak 50.000 eura mjesečno za najam luksuzne hacijende na Mallorci.

"Iako je milijunaš, Bastian nije bez dna kada je riječ o novcu. Kako ondje više nije često boravio, odlučio je otkazati najam vile. Kada je Silva to čula, potpuno je poludjela. Rekla mu je da to ne dolazi u obzir, pa mu je čak predložila da kuću kupe kako bi bila njihovo vlasništvo", tvrdi izvor.

Navodno, bivši nogometaš nije želio ni čuti za kupnju nekretnine, ali joj je pokušao ponuditi kompromis. Predložio je da zajedno unajme manju i jeftiniju kuću na Mallorci ili da se Silva preseli k njemu u Njemačku. Međutim, ni jedna opcija nije joj odgovarala.

"Objasnila mu je da ne želi napustiti hacijendu jer je to njezina kuća iz snova. Oboje su bili tvrdoglavi i nitko nije želio popustiti. Tu je zapravo sve puklo", dodaje izvor.

Sve više vremena provodio u Münchenu

Kako se ranije pisalo, Schweinsteiger je tijekom veze sa Silvom navodno pokušavao ispuniti sve njezine želje. Ipak, posljednjih mjeseci sve je više vremena provodio u Münchenu i na putovanjima, dok je Silva ostajala na Mallorci, gdje se navodno nalazilo njihovo tajno ljubavno gnijezdo.

To joj je, prema pisanju medija, počelo ozbiljno smetati pa su svađe postale sve učestalije. Iako joj je u jednom trenutku ponudio zajednički život u Njemačkoj, Silva je to navodno odbila.

Prema svemu sudeći, odluka o odustajanju od najma luksuzne vile bila je posljednja kap koja je prelila čašu i dovela do konačnog prekida.

Do komentara Bastiana Schweinsteigera mediji zasad nisu uspjeli doći.

Kraj braka s Anom Ivanović mjesecima pod povećalom javnosti

Podsjetimo, jedna od glavnih tema svjetskih medija prošle godine bio je raspad devetogodišnjeg braka između Ane Ivanović i Bastiana Schweinsteigera. Kao mogući razlozi spominjali su se njegov navodni blizak odnos s Ester Sedlaček, ali i afera sa Silvom Kapitanovom.

Da je na brak bivše srpske tenisačice i njemačkog nogometaša definitivno stavljena točka, tada je potvrdio i odvjetnik Ane Ivanović, navodeći kako su razlog razvoda bile „nepremostive razlike” između supružnika.