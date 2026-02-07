FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAMERE SVE ZABILJEŽILE /

Na Cecinom koncertu otkrivena i istina o mlađoj Mamićevoj kćeri: Ponijele ga emocije

Na Cecinom koncertu otkrivena i istina o mlađoj Mamićevoj kćeri: Ponijele ga emocije
×
Foto: Instagram/telegraf.rs I Telegraf_jetset/screenshot

Emotivan trenutak zabilježen je tijekom pjesme 'Ličiš na moga oca'

7.2.2026.
16:28
Hot.hr
Instagram/telegraf.rs I Telegraf_jetset/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svetlana Ceca Ražnatović (52), srpska pjevačica i jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, održala je na Jahorini drugi od tri najavljena koncerta, a među publikom se pojavio i Zdravko Mamić (66), bivši čelnik GNK Dinamo.

Mamić je koncert pratio u društvu svojih kćeri Lucije i Ive, s kojima je tijekom večeri zagrljen pjevao i plesao, što su zabilježile kamere, a snimke su se ubrzo proširile društvenim mrežama, piše Telegraf. 

Snimka otkrila trudnički trbuh

Posebnu pažnju privukao je trenutak tijekom izvedbe pjesme "Ličiš na moga oca“, kada je Mamić snažno zagrlio obje kćeri te s njima zapjevao i zaplesao, ne skrivajući emocije.

Upravo je ta snimka potaknula i nagađanja jer se čini da je jedna od kćeri trudna. Snimku pogledajte OVDJE

Naime, mlađa kći Iva Mamić pojavila se u pripijenoj haljini koja je jasno isticala trudnički trbuh. Iako su snimke izazvale brojne reakcije, Zdravko Mamić zasad se nije službeno oglasio niti potvrdio vijest o trudnoći.

Tko su Mamićeve kćeri?

Podsjećamo, Lucija i Iva Mamić rijetko se pojavljuju u javnosti te se drže podalje od medijske pažnje. Njihovi profili na društvenim mrežama su zaključani. Starija kći Lucija Mamić diplomirala je 2017. godine na Griffith Collegeu u Dublinu, gdje je proglašena studenticom generacije. 

Iva Mamić, najmlađa kći bivšeg čelnika Dinama, završila je VII. gimnaziju u Zagrebu, a potom diplomirala poslovnu administraciju i menadžment na Globe Business Collegeu u Münchenu. Akademsko obrazovanje nastavila je na prestižnom Glion Institute of Higher Education u Švicarskoj, koji je završila 2021. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:Ante Šušnjar otkrio da Thompson sada slobodno pjeva zahvaljujući DP-u

Zdravko MamićKćeri
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx