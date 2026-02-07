Na Cecinom koncertu otkrivena i istina o mlađoj Mamićevoj kćeri: Ponijele ga emocije

Svetlana Ceca Ražnatović (52), srpska pjevačica i jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, održala je na Jahorini drugi od tri najavljena koncerta, a među publikom se pojavio i Zdravko Mamić (66), bivši čelnik GNK Dinamo.

Mamić je koncert pratio u društvu svojih kćeri Lucije i Ive, s kojima je tijekom večeri zagrljen pjevao i plesao, što su zabilježile kamere, a snimke su se ubrzo proširile društvenim mrežama, piše Telegraf.

Snimka otkrila trudnički trbuh

Posebnu pažnju privukao je trenutak tijekom izvedbe pjesme "Ličiš na moga oca“, kada je Mamić snažno zagrlio obje kćeri te s njima zapjevao i zaplesao, ne skrivajući emocije.

Upravo je ta snimka potaknula i nagađanja jer se čini da je jedna od kćeri trudna. Snimku pogledajte OVDJE.

Naime, mlađa kći Iva Mamić pojavila se u pripijenoj haljini koja je jasno isticala trudnički trbuh. Iako su snimke izazvale brojne reakcije, Zdravko Mamić zasad se nije službeno oglasio niti potvrdio vijest o trudnoći.

Tko su Mamićeve kćeri?

Podsjećamo, Lucija i Iva Mamić rijetko se pojavljuju u javnosti te se drže podalje od medijske pažnje. Njihovi profili na društvenim mrežama su zaključani. Starija kći Lucija Mamić diplomirala je 2017. godine na Griffith Collegeu u Dublinu, gdje je proglašena studenticom generacije.

Iva Mamić, najmlađa kći bivšeg čelnika Dinama, završila je VII. gimnaziju u Zagrebu, a potom diplomirala poslovnu administraciju i menadžment na Globe Business Collegeu u Münchenu. Akademsko obrazovanje nastavila je na prestižnom Glion Institute of Higher Education u Švicarskoj, koji je završila 2021. godine.

