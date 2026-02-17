FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DANAS SLAVI /

Miro Bulj objavio rijetku fotografiju sa suprugom Jelenom: 'Znam, nije ti lako'

Miro Bulj objavio rijetku fotografiju sa suprugom Jelenom: 'Znam, nije ti lako'
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Objava je u samo sat vremena dosegla više od tri tisuće lajkova i preko 800 komentara

17.2.2026.
15:30
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sinjski gradonačelnik i Mostov saborski zastupnik Miro Bulj (54) na svoj je Facebook profil objavio fotografiju sa suprugom Jelenom iz njihovih mlađih dana. Povod ove objave bila je 30. godišnjica braka. 

"Danas nam je 30 godina braka. Draga moja Jelena, hvala ti za ljubav, za podršku i obitelj. Hvala što me trpiš sve ove godine, znam, nije ti lako.", napisao je Bulj u objavi. Uz fotografiju stavio je prigodnu pjesmu "Vjeruj u ljubav" Olivera Dragojevića.

Objava je u samo sat vremena dosegla više od tri tisuće lajkova i preko 800 komentara poznanika, prijatelja, sugrađana i kolega koji su im čestitali, zaželjeli sreću i zdravlje te slali emotikone srca i cvijeća. 

Iako isječke iz obiteljskog i bračnog života ne objavljuje često, poznato je da par ima tri sina. Najstariji sin Nediljko oženio se prije nekoliko mjeseci, srednji sin je Josip i najmlađi je Frano. 

Miro Bulj objavio rijetku fotografiju sa suprugom Jelenom: 'Znam, nije ti lako'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kad ćaća ženi sina, a ima 'dvi live', onda to izgleda ovako 

Miro BuljBrakGodišnjica Braka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx