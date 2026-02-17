Miro Bulj objavio rijetku fotografiju sa suprugom Jelenom: 'Znam, nije ti lako'

Sinjski gradonačelnik i Mostov saborski zastupnik Miro Bulj (54) na svoj je Facebook profil objavio fotografiju sa suprugom Jelenom iz njihovih mlađih dana. Povod ove objave bila je 30. godišnjica braka.

"Danas nam je 30 godina braka. Draga moja Jelena, hvala ti za ljubav, za podršku i obitelj. Hvala što me trpiš sve ove godine, znam, nije ti lako.", napisao je Bulj u objavi. Uz fotografiju stavio je prigodnu pjesmu "Vjeruj u ljubav" Olivera Dragojevića.

Objava je u samo sat vremena dosegla više od tri tisuće lajkova i preko 800 komentara poznanika, prijatelja, sugrađana i kolega koji su im čestitali, zaželjeli sreću i zdravlje te slali emotikone srca i cvijeća.

Iako isječke iz obiteljskog i bračnog života ne objavljuje često, poznato je da par ima tri sina. Najstariji sin Nediljko oženio se prije nekoliko mjeseci, srednji sin je Josip i najmlađi je Frano.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL