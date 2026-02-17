Tražio laku zaradu, završio kao bombaš: Rusi ga unajmili preko društvene mreže

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) je u suradnji s Nacionalnom policijom Ukrajine uhitila nezaposlenog muškarca (33), samo dan nakon što je 16. veljače u Odesi aktivirao eksplozivnu napravu pod terencem i to pod nalogom ruskih tajnih službi. U detonaciji je ozlijeđen vlasnik vozila, a riječ je o drugom sličnom napadu na tom području u posljednjih deset dana, priopćio je SBU.

Regrutacija je, kako navode istražitelji, krenula preko aplikacije Telegram. Osumnjičeni je ondje, na raznim kanalima, tražio načine za brzu i laku zaradu, nakon čega su ga kontaktirali pripadnici ruskih službi. Dobio je precizne upute kako sastaviti improviziranu eksplozivnu napravu koristeći lako dostupne materijale. Dijelove je kupovao u trgovinama tehničke robe, a potom je bombu povezao s mobilnim telefonom kako bi se mogla aktivirati na daljinu.

Foto: Služba sigurnosti Ukrajine

Prema službenim informacijama, nakon što je prethodno izvidio lokaciju, postavio je eksploziv ispod automobila. U blizini je sakrio pametni telefon putem kojeg su ruski operativci nadzirali situaciju na terenu i u konačnici daljinski aktivirali detonaciju.

Foto: Služba sigurnosti Ukrajine

Tijekom pretrage njegova doma pronađene su dodatne komponente za izradu eksplozivnih naprava, kao i mobiteli korišteni za komunikaciju s ruskim nalogodavcem. Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava za teroristički čin te mu je određen pritvor. Prijeti mu kazna do 12 godina zatvora, uz mogućnost oduzimanja imovine.

