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BEZ MILOSTI /

Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše

Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
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Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Tijekom promotivne turneje za film Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown ne propušta priliku zadirkivati Louisa Partridgea ubacujući u razgovor stihove pjesama njegove bivše cure Olivie Rodrigo

10.7.2026.
13:58
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
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U tijeku je promotivna turneja za film Anola Holmes 3 u kojem glavnu ulogu buntovne mlađe sestre Sherlocka Holmsea ima britanska glumica Millie Bobby Brown (22). Na turneji joj se pridružio kolega glumac Louis Partridge (23), bivši dečko američke pjevačice Olivie Rodrigo (23). Rodrigo je sredinom lipnja 2026. izbacila novi album naziva "you seem pretty sad for a girl so in love" za koji  se misli da opisuje njezinu vezu s glumcem Partridgeom. U nekoliko navrata čujemo Brown kako citira tekstove Olivijinih pjesama koje su navodno o Partridgeu. 

Mekana/opuštena kosa (Floppy hair) 

Na pitanje "Koja je prva riječ koja vam padne na pamet kad razmišljate jedno o drugom?" Partridge se suzdržao odgovora dok je Brown rekla kako je riječ koja joj padne na pamet 'floppy' (opuštena/mekana) aludirajući na izaz "floppy hair" (mekana/opuštena kosa). Brojni obožavatelji smatraju da je riječ o referenci na pjesmu u+me=<3 Olivie Rodrigo, u kojoj se pojavljuje stih: "I think that you're a killer/with your floppy hair."

Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
Foto: YouTube
Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
Foto: YouTube

Japan

U jednom intervjuu pojavilo se pitanje "Koje je mjesto, na kojem još niste bili, a želite ići?" na što je Louis Partridge izrazio želju da ode u Japan pa je Millie Bobby Brown iskoristila priliku te odgovorila pitanjem koje možemo naći u pjesme glumčeve bivše djevojke drop dead  "Like, have you ever been to Japan?"

Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
Foto: YouTube
Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
Foto: YouTube

So american (tako američko)

U intervjuu u kojem su britanski glumci trebali ocjenjivati britansku naspram američke hrane probali su i pudinge. Ispred Millie se nalazila britanska verzija pudinga, dok je Louis dobio američku, na što je Millie Bobby Brown reagirala "That's so american". Mnogi fanovi tvrde da je to jop jedna referenca na glumčevu bivšu djevojku Oliviju Rodrigo koja ima pjesmu imena So american.

Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
Foto: YouTube
Millie Bobby Brown zadirkivala Louisa Partridgea koristeći stihove pjesama njegove bivše
Foto: YouTube

 

Glumica je više puta rekla kako  je velika obožavateljica pjevačice Olivie Rodrigo pa neki fanovi misle da je u prekidu njezina dva prijatelja Milie Bobby Brown ipak stala na Olivijinu stranu, dok drugi tvrde da je to samo nevino zadirkivanje između dva prijatelja. Što Vi mislite, radi li se o prijateljskom šaljenju ili je to ipak nešto drugo?

Millie Bobby BrownOlivia RodrigoTurnejaPrekid
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