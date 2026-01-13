Mia Begović otkrila što znači bezvremenska ljepota: 'Mnoge žene u zrelim godinama izgledaju ljepše'

Nagrada Timeless Beauty predstavlja priznanje za angažman u profesiji i javnom životu. Posvećena je slavljenju ženske snage, postignuća i bezvremenske ljepote. Kako navodi i sama osnivačica nagrade, Sanja Bjedov Popović, dodjeljuje se ženama iz različitih segmenata javnog života koje su postigle uspjeh vrijedan divljenja i istakle se svojim predanim radom i trudom te ženama koje drugima mogu biti uzor. Dodjelu nagrada uživo pratite večeras od 20 sati na portalu Net.hr.

Prošlogodišnja dobitnica ove prestižne nagrade, je diva hrvatskog glumišta, Mia Begović (63). Za Net.hr. kazala je što joj predstavlja nagrada, što je za nju ljepota, zašto je autentičnost ključna te progovara o položaju žena u društvu. Upravo njezin nagrađivani autorski rad, monodrama „Sve što sam prešutjela“, govori o ženi, umjetnici, poduzetnici, majci, sestri.

Sama Mia Begović potvrđuje da je doživjela nejednakosti kao žena u glumačkom svijetu, posebno u vidu manjih honorara za isti volumen uloga. Ipak, optimistična je: “Mogu samo reći da mi se čini da je sve bolja situacija. Tu sam optimistična. U zadnjim serijama, žena je prva navedena u podjeli uloga. To me jako veseli. Nekako mi se čini da publika više voli ženske likove. To je moje iskustvo, a kroz povijest je obično sve pisano za muškarce. Publici su prijemčivi ženski likovi i mislim da su žene, u našem poslu (dramaturginje, spisateljice) shvatile. Mislim da smo na jako dobrom putu.”, kazala je za Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Što je bezvremenska ljepota?

Upitana što za nju znači pojam bezvremenske ljepote, odgovorila je:

“Bezvremensku ljepota se u biti ne može definirati. Ona se može definirati kao postojanje. Dakle, tu sam sa svojom energijom. To je energetsko postojanje. Normalno da se nitko od nas ne može uspoređivati s djevojčicom od osamnaest godina, ali kroz djelovanje u svojim poslovima i radu na sebi se čak i crte lica definiraju i tu ne mislim na bore. Mnoge žene u zrelim godinama izgledaju ljepše nego kad su bile djevojčice.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Kao temeljni kriterij za dobivanje ove nagrade, Begović navodi autentičnost kao ključni elementu osobnosti, uz znanje i talent. Autentičnost opisuje kao "faktor X" koji se teško postiže i često je na kušnji. Kazala je da joj je primitak ove nagrade od velikog značaja, a spomenula ju je u širem društvenom kontekstu.

“Poznavajući gospođu Sanju Begov Popović, mi, žene, koje smo prve dobile tu nagradu, to nam je priznanje za dugogodišnje, odnosno za više desetljeća postojanja u svojoj profesiji. To je postojanje osobnosti u ovom prostoru gdje živimo. Normalno, uistinu ju je lijepo dobiti, pogotovo u takvom društvu. Ja mislim da je nagrada Timeless Beauty zanimljiva i gotovo jedinstvena u svijetu. Smatram da je za sve žene koje su dobile to priznanje s velikim smislom. To je priznanje, pogotovo za starije generacije koje su postale i opstale unatoč dominacije muških kolega u bilo kojoj profesiji u prošlosti. Ovo priznanje tu nepravdu ispravlja. Meni nagrada puno znači. Svatko tko ju je dobio sa zadovoljstvom ju prima. Tu se ne govori, naravno, samo o fizičkoj ljepoti. Ona je tu uistinu nebitna, manje bitna. Radi se o trajanju i stvaranju umjetnosti, stvaranja sebe i svog ženstva kroz desetljeća.”, kazala je Mia Begović o primitku nagrade.