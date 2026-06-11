Megahit koji se i danas pjeva: Marina Tucaković napisala jedan stih i zaradila 100.000 eura

Njezino ime već desetljećima stoji iza nekih od najvećih hitova regionalne glazbe. Marina Tucaković, jedna od najpoznatijih autorica s prostora bivše Jugoslavije, tijekom karijere je napisala više od 4.000 pjesama i oblikovala zvuk generacija izvođača koji su obilježili estradu.

Iza nje je ostala impresivna ostavština, ali i podatak koji posebno privlači pažnju – jedan jedini stih donio joj je više od 100.000 eura kroz autorska prava.

Stih koji je postao glazbeni fenomen

Riječ je o pjesmi „Zora je“, koju u originalu izvodi Neda Ukraden. Upravo u toj pjesmi Marina Tucaković napisala je samo jedan stih, ali onaj koji je postao prepoznatljiv i komercijalno iznimno uspješan: „Suza je iz oka kanula“, piše Blic.

Prema riječima same pjevačice, taj kratki, ali emotivni dio pjesme donio je autorici više od 100.000 eura kroz autorska prava, što pokazuje koliko jedan trenutak inspiracije može imati dugoročnu vrijednost.

Tijekom višedesetljetne karijere, Tucaković je surađivala s najvećim imenima regionalne glazbe. Njezine tekstove izvodili su Zdravko Čolić, Lepa Brena, Ceca Ražnatović, Željko Joksimović, kao i grupa Magazin.

Njezina snaga bila je u jednostavnim, ali snažnim stihovima koji su se lako pretvarali u hitove i ostajali u kolektivnom pamćenju publike.

Ostavština koja traje

Marina Tucaković preminula je 19. rujna 2021. godine u Beogradu nakon teške bolesti. Godinu dana kasnije njezina obitelj suočila se s još jednim gubitkom – iznenada je preminuo i njezin sin Milan „Laća” Radulović.

Njezini stihovi i danas žive kroz pjesme koje se i dalje slušaju, izvode i prenose na nove generacije, potvrđujući njezin status jedne od najvažnijih autorica regionalne glazbene scene.