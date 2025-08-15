Međimurje kao Ibiza: Tko se sjeća pjena partyja? Ljeto 2014. bilo je vatreno

Vraćamo se u kolovoz 2014. i legendarni disco klub Šampion u Domašincu.

Ovog mjeseca 11 godina prije vikendi su u Međimurju bili puni zabave. U Šampionu su nastupili Begini, Hari Mata Hari i Duško Kuliš, a ljubitelji dobre glazbe dolazili su iz cijelog Međimurja i okolice.

Središnji događaj bio je povratak Pjena partyja – plesni podij bio je prekriven pjenom, a plesalo se do ranih jutarnjih sati.

Fotogalerija prikazuje tko je bio na koncertima, tko se i kako zabavljao i kako je Šampion izgledao u ljetnom sjaju.