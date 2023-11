Matt LeBlanc, poznati glumac koji je svoju slavu stekao svojom ulogom u prijateljima, živi sasvim mirnim životom i daleko od života kakvim je živio nekad. Naime, glumac se iz javnosti povukao zbog svoje kćeri Marine Pearl kojoj je samo osam mjeseci nakon rođenja, dijagnosticirana kortikalna displazija mozga.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Njihova kći, rođena 2004., počela je patiti od napadaja s osam mjeseci. Kad je imala dvije godine, stanje, za koje se smatralo da je oblik displazije, uglavnom se povuklo. Jedna osoba koja je slučajno obožavatelj Prijatelja je nitko drugi do LeBlancova kći, Marina Pearl. Unatoč tome što živi privatnim životom, Matt je progovorio o Marini, otkrivši da je velika obožavateljica Prijatelja, da se zanima za konje i da je tatina djevojčica! Rekao je: "Provoditi vrijeme s njom najbolja je stvar koju sam ikada učinio. Imamo sjajnu vezu i to je najbolja stvar u mom životu."

Od djetinjstva je sanjao o uspješnoj karijeri, ali se školovao za stolara, a pokazao je i veliko zanimanje za motore. Prije svoje uloge u 'Prjateljima', Matt je radio kao model i išlo mu je zaista dobro u tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je serija završila svoje snimanje, poznati je glumac odlučio ući u bračne vode s Melissom McKnight, a s kojom je dobio i predivnu kćer Marinu Pearl.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Matt se nakon toga povukao iz glumačkog svijeta i odlučio se posvetiti brizi o kćeri. Nakon dvije godine braka, razveo se od Melisse, a 2011. godine u potpunosti je nestao iz javnosti, nakon što je njegovoj kćeri dijagnosticirana bolest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Također se pojavio u filmovima Lookin' Italian (1994.), Ed (1996.), Lost in Space (1998.), Charliejevi anđeli (2000.) i njegovom nastavku, Charliejevi anđeli: Pun gas (2003.).

"Ne znam je li to bila bolest moje kćeri ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osjećao sam da sam pregorio i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao, srećom, uspio sam. To su bili trenuci kada sam se osjećao kao da ću doživjeti živčani slom. Neko vrijeme nisam mogao ništa raditi. Mojoj kćeri je dijagnosticiran problem s mozgom. Bilo je to veoma mračno razdoblje, ali uspjeli smo ga prebroditi", izjavio je LeBlanc.

Njegovoj kćeri je danas 19 godina i nije aktivna na društvenim mrežama kao što je to većina njezinih vršnjaka, a njezin ju otac, jedan od slavnih prijatelja, također čuva daleko od javnosti. Matt je jednom prilikom rekao kako njegova kćer obožava konje i ima izrazito lijep glas za pjevanje, ali to je bilo sve što je htio otkriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Svijet je još u šoku zbog smrti legendarnog Chandlera, ali zašto nema reakcije od nijednog 'prijatelja'?