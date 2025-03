Princ Harry optužen za uznemiravanje i zlostavljanje: 'Ponaša se kao da je iznad zakona'

Sophie Chandauke, predsjednica dobrotvorne organizacije, koju je osnovao princ Harry, optužila ga je za uznemiravanje i zlostavljanje nakon što je on, zajedno s nekoliko drugih osoba, napustio organizaciju ranije ovog tjedna.

"Jedini razlog zašto sam ovdje je taj što je princ Harry u utorak odobrio objavu informacija koje su štetne za javnost, a da me pritom nije obavijestio, kao niti ostale direktore te čak niti mog izvršnog direktora. Možete li zamisliti kako je to utjecalo na mene osobno, ali i na 540 ljudi u organizaciji Sentebale, kao i na njihove obitelji? To je pravi primjer uznemiravanja i zlostavljanja", izjavila je Chandauke za Sky News.

Optužbe za uznemiravanje su navodno neutemeljene

Izvor blizak bivšim povjerenicima organizacije Sentebale smatra tvrdnje dr. Chandauke, prema kojima je bila zlostavljana i uznemiravana, potpuno neutemeljenima.

Princ Harry je u utorak napustio mjesto pokrovitelja dobrotvorne organizacije, koju je osnovao u čast svoje majke, princeze Diane. Tada je sa suosnivačem princem Seeisom iz Lesotoa, u zajedničkoj izjavi naglasio da su morali odstupiti zbog podrške ostalim povjerenicima koji su također dali ostavke, nakon nesuglasica s predsjednicom. Izjavili su da je odnos "potpuno uništen te da je stvorena nepodnošljiva situacija." Problemi se navodno odnose na odluku da se prikupljanje sredstava usmjeri na Afriku.

"Postoje ljudi koji se ponašaju kao da su iznad zakona i loše tretiraju druge, a potom glume žrtvu i koriste medije koje preziru da naude ljudima koji imaju hrabrosti izazvati njihovo ponašanje. Ispod cijele ove naracije o žrtvi koja je objavljena u medijima, zapravo se krije priča o ženi koja je imala hrabrosti ukazati na loše upravljanje, iskorištavanje moći, nasilje nad ženama, mizoginiju i prikrivanje svega toga", izjavila je Chandauka.

Bivši povjerenik Sentebalea, dr. Kelello Lerotholi, rekao za Sky da nije svjedočio nijednom od navodnih problema. Istaknuo je da su tvrdnje koje su iznesene za njega bile "potpuni šok".

"Iskreno mogu reći da na sastancima na kojima sam bio, nikada nije bilo nikakvih naznaka takvih problema. Opći ton i ponašanje odbora bili su puni poštovanja, uvažavanja mišljenja i doprinosa drugih te smo uvijek razgovarali s poštovanjem. Zbog toga me sve ovo iznenadilo", izjavio je Lerotholi.

