Matija Vuica uz pomoć umjetne inteligencije 'obukla' poznate Hrvatice u navijačke haljine

Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje prvi nastup Vatrenih na Svjetskom prvenstvu 2026., a navijačka euforija doseže vrhunac uoči utakmice protiv Engleske, cijenjena modna dizajnerica Matija Vuica (68) pronašla je jedinstven način da izrazi podršku reprezentaciji. Svojim prepoznatljivim stilom, koji spaja umjetnost i visoku modu, stvorila je virtualnu modnu reviju posvećenu nacionalnom ponosu, a u ulozi modela našle su se neke od najpoznatijih Hrvatica.

Domoljublje u duhu visoke mode

"Moj doprinos sveopćoj navijačkoj atmosferi, u duhu mog zanata", napisala je Vuica uz objavu koja prikazuje jedanaest moćnih žena, uključujući i nju samu, u kreacijama inspiriranim hrvatskim nacionalnim simbolima. Središnji motiv kolekcije je, naravno, hrvatska šahovnica, vječni simbol hrvatskog identiteta koji dizajnerica vješto interpretira na jedanaest različitih načina.

Među poznatim licima koja su oživjela ove domoljubne kreacije našle su se pjevačice Severina i Franka Batelić, glumice Zrinka Cvitešić i Ecija Ojdanić te sportska ikona Sandra Perković. Kolekcija je vizualno impresivna i raznolika: od glamuroznih večernjih haljina s crveno-bijelim detaljima, preko svjetlucavih mini-haljina idealnih za pozornicu, pa sve do avangardnih, ratničkih silueta s metalnim korzetima koji simboliziraju snagu i borbenost.

Cijeli projekt dodatno je moderniziran otkrićem da su "originalne fotografije dorađene uz pomoć AI", što je objavi dalo futuristički prizvuk i pokazalo kako se tradicija može spojiti s najnovijom tehnologijom.

Od oduševljenja do polemike

Reakcije na objavu bile su većinom izrazito pozitivne. Brojni pratitelji iskazali su oduševljenje kreativnošću i snažnom porukom. "Kakva si ti kraljica, premoćno... za vaše radove i ideje treba osmisliti neki muzej", napisala je jedna korisnica, dok su drugi nizali komplimente poput "Vrh!", "Mrak! Ne znaš koja je bolja" i "To može samo Matija!". Mnogi su pohvalili i moderni pristup te korištenje umjetne inteligencije. Ipak, našlo se par komentara koji su osudili korištenje alata umjetne inteligencije za obradu fotografija.