Mate Bulić novim videom zabrinuo obožavatelje: 'Ne prepoznah čovjeka na prvu'

Legendarni pjevač Mate Bulić (69), omiljen među generacijama i s pravom prozvan 'kraljem dijaspore', rijetko se pojavljuje u javnosti, stoga je svako njegovo obraćanje događaj za sebe. Nedavno je iznenadio i dirnuo tisuće svojih obožavatelja kratkim videom na TikToku gdje je obožavatelje pozvao na veliko ljetno druženje u rodnom kraju. Međutim, pjevačev izgled potaknuo je lavinu snažnih i vrlo emotivnih reakcija.

U opuštenom izdanju, sjedeći na sunčanoj terasi s pogledom na zelenilo i more, Mate Bulić se s prepoznatljivim osmijehom obratio izravno u kameru i srdačno pozvao sve na tradicionalni malonogometni turnir i feštu u Orguzu kod Livna.

Video je u svega nekoliko dana postao viralni hit, prikupivši preko 243 tisuće pregleda, više od deset tisuća lajkova i preko četiri tisuće dijeljenja. No, ono što ga čini posebnim nisu samo brojke, već duboko emotivna interakcija koju je potaknuo.

Komentari ispod objave pretvorili su se u dirljivu mješavinu podrške, nostalgije i iskrene brige. Mnogi su s oduševljenjem prihvatili poziv, međutim, velik broj obožavatelja nije mogao sakriti zabrinutost zbog pjevačeva izgleda.

Obožavatelje zabrinuo izgledom

"Ne prepoznah čovjeka na prvu", stoji u jednom od najpopularnijih komentara, dok su drugi dodavali: "E moj Mate kako izgledaš" ili "Baš se promijenio". Također, pjevaču su stigli i deseci poruka podrške i ljubavi: "Bog te pozivio legendo!", "Mate zdravlje ti želim" i "Dušo draga Bog ti dao zdravlja, da nam još dugo poživiš".

Ozbiljni problemi sa zdravljem

Podsjetimo, Mate se vratio svojoj uspješnoj pjevačkoj karijeri nakon što je nekoliko mjeseci proveo u induciranoj komi prije nekoliko godina. Njegov život ugrozile su komplikacije uzrokovane koronom, a posljedice iste odrazile su se u konačnici i na njegov fizički izgled o kojem se sada raspravlja na TikToku.