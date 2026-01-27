Thompson se oglasio nakon pobjede rukometaša: Napisao je ove dvije riječi

Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač, oglasio se na društvenim mrežama nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije nad Slovenijom na Europskom prvenstvu. Uz fotografiju iz dvorane na kojoj rukometaši pozdravljaju navijače, kratko je poručio: "Čestitamo rukometašima".

Hrvatski rukometaši su nakon susreta u Malmö Areni zapljeskali navijačima, a njihova pobjeda izazvala je veliko slavlje među hrvatskim navijačima i poznatim osobama koje su pratile utakmicu. Thompsonova objava brzo se proširila društvenim mrežama i privukla velik broj reakcija.

Podsjetimo, nakon utakmice s Gruzijom dio gledatelja reagirao je na puštanje njegove glazbe u dvorani, što je potaknulo dodatne reakcije organizatora.

Reakcija EHF-a

Iz EHF-a su pojasnili da Thompsonova pjesma nije bila na službenoj playlisti te da je hrvatska delegacija više puta tražila da se pusti, ali je svaki zahtjev bio odbijen.

"Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", poručili su iz Europske rukometne federacije.

