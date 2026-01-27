FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUKOMETNO SLAVLJE /

Thompson se oglasio nakon pobjede rukometaša: Napisao je ove dvije riječi

Thompson se oglasio nakon pobjede rukometaša: Napisao je ove dvije riječi
×
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Hrvatska delegacija navodno je više puta tražila da se pjesma pusti u dvorani

27.1.2026.
21:29
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač, oglasio se na društvenim mrežama nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije nad Slovenijom na Europskom prvenstvu. Uz fotografiju iz dvorane na kojoj rukometaši pozdravljaju navijače, kratko je poručio: "Čestitamo rukometašima".

Hrvatski rukometaši su nakon susreta u Malmö Areni zapljeskali navijačima, a njihova pobjeda izazvala je veliko slavlje među hrvatskim navijačima i poznatim osobama koje su pratile utakmicu. Thompsonova objava brzo se proširila društvenim mrežama i privukla velik broj reakcija.

Podsjetimo, nakon utakmice s Gruzijom dio gledatelja reagirao je na puštanje njegove glazbe u dvorani, što je potaknulo dodatne reakcije organizatora.

Reakcija EHF-a

Iz EHF-a su pojasnili da Thompsonova pjesma nije bila na službenoj playlisti te da je hrvatska delegacija više puta tražila da se pusti, ali je svaki zahtjev bio odbijen.

"Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", poručili su iz Europske rukometne federacije.

POGLEDAJTE VIDEO:Nesvakidašnji prizori - Plitvičkim jezerima prošetali vukovi

Marko Perković ThompsonRukometRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RUKOMETNO SLAVLJE /
Thompson se oglasio nakon pobjede rukometaša: Napisao je ove dvije riječi