Thompson ne prestaje puniti dvorane: Nakon prvog, rasprodao i drugi koncert u Rijeci

Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač i autor, rasprodao je i drugi koncert u Rijeci, zakazan za 7. veljače. Prema podacima sa stranica sustava Entrio, trenutačno nema dostupnih ulaznica, uz napomenu da se stanje može promijeniti ako se dio karata ponovno pojavi u prodaji.

Ulaznice za drugi riječki koncert puštene su u prodaju u 15 sati. Iako su pojedini domaći mediji objavili da je koncert rasprodan u svega 50 minuta, stanje na sustavu prodaje pokazivalo je drukčiju sliku. Naime, oko 19 sati još su se mogle kupiti ulaznice za sjevernu tribinu sa slobodnim sjedenjem.

Prvi koncert planuo u rekordnom roku

Za razliku od druge večeri, prvi Thompsonov koncert u Rijeci, koji će se održati 6. veljače, rasprodan je znatno brže. Njegov tim objavio je da su sve ulaznice nestale u samo 27 minuta. Prema podacima riječke dvorane, kapacitet gledališta iznosi 2960 sjedećih i 1000 stajaćih mjesta.

Turneja koja puni dvorane

Thompson se nalazi na velikoj dvoranskoj turneji Hrvatskom još od kraja studenog. Nakon masovnih koncerata na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu, turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom, 21. i 22. studenog.

Nakon Osijeka uslijedili su koncerti u Varaždinu 7. i 8. prosinca, Zadru 12. i 13. prosinca te Zagrebu 27. prosinca. Početkom siječnja nastupio je u Poreču 10. i 11. siječnja, dok će u Splitu pjevati 16. i 17. siječnja. Riječka publika doći će na red 6. i 7. veljače.

