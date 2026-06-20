Marko Bošnjak na Povorci ponosa u Sarajevu nosio majicu s natpisom 'Prva gej osoba u Hrvatskoj'

Glazbenik Marko Bošnjak (22) ponovno je iskazao podršku LGBTQ+ zajednici. Ovaj put sudjelovao je na Povorci ponosa u Sarajevu, a njegova objava ubrzo je odjeknula na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu Bošnjak je podijelio atmosferu sa sarajevskih ulica, objavivši niz fotografija i videozapisa s povorke. Okružen zastavama duginih boja i sudionicima koji su nosili transparente poput "Ljubav u inat", glazbenik je ponosno pozirao u komadu odjeće koji je privukao najviše pažnje, javlja Klix.ba.

U središtu pozornosti našla se kratka majica bez rukava boje lavande na kojoj je otisnut natpis na engleskom jeziku: "first gay person in croatia" (prva gej osoba u Hrvatskoj), dok je na leđima istaknuto njegovo ime.

Njegovi pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje i nestrpljenje da nabave majicu. "Gdje kupujemo ovaj 'merch'?", "Najbolji 'merch' koji sam ikad vidio" i "Želim ovu majicu odmah", samo su neke od poruka, dok su ga mnogi ponovno prozvali "ikonom".

Inače, Marko Bošnjak, koji je široj javnosti postao poznat kao hrvatski predstavnik na Eurosongu 2025. godine, referirao se na izjavu voditelja Scotta Millsa koji je u polufinalnoj večeri glazbenika predstavio kao prvu gej osobu u Hrvatskoj.

Prošle godine bio je gost RTL Direkta kada je progovorio o svojoj seksualnosti.

''Ja sam svjestan gdje mi živimo i kakvo je to okruženje. Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se. To je nešto na što želim staviti fokus jer nema potrebe da živimo život neiskreno. Treba živjeti punim plućima i autentično'', rekao je za RTL Direkt.