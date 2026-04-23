Marco Cuccurin uzeo mikrofon i izveo hit Jakova Jozinovića: 'Mogu li sada dobiti priliku?'

Mladi pjevač i influencer Marco Cuccurin (24) podijelio je snimku strastvene, naizgled improvizirane izvedbe na jednoj zabavi, iskoristivši trenutak da javno 'zatraži novu priliku' za svoju glazbenu karijeru. Crno-bijela snimka prikazuje Marca kako preuzima mikrofon i pjeva pred oduševljenom publikom koja pleše i snima njegov nastup. Energija je zarazna, a tekst na videu, "pov: nagovorili su te da uzmeš mikrofon i otpjevaš im nešto:", sugerira da je sve bilo spontano.

"Mogu li sada dobiti priliku kao naš Jakov? Može li ovo ići viralno? Vrijeme je za novu pjesmu!", napisao je Cuccurin, izravno se obraćajući i mladom pjevaču Jakovu Jozinoviću (20), koji je popularnost stekao upravo viralnim izvedbama na društvenim mrežama. Cuccurin ga je upitao: "@jakov.jozinovic kada ćemo ovo skupa?", čime je istovremeno uputio izazov i poziv na suradnju.

Njegovi pratitelji reagirali su s velikim oduševljenjem. "Koja glasčina! Bravo Marko!", "Iskreno bolji od njega" i "Bolje pjeva od Jakova", samo su neki od komentara podrške, dok mu je jedan pratitelj poručio: "Bravoooo, kapa do poda, čekamo prvi hit".

Pobjednik koji ne odustaje od glazbe

Marco Cuccurin daleko je od anonimnosti. Ovaj 24-godišnji influencer javnosti je poznat još od nastupa u RTL-ovom showu "Zvjezdice" 2016. godine. Svoj pjevački talent potvrdio je pobjedom u showu "Zvijezde pjevaju" 2022. godine, a svestranost je dokazao i osvajanjem "Plesa sa zvijezdama" godinu dana kasnije.

Unatoč uspjesima i velikoj popularnosti na društvenim mrežama, čini se da njegova glazbena karijera nije krenula putem kojim je želio. Nedavno je s pratiteljima podijelio da prolazi kroz teško razdoblje, navodeći stres zbog privatnih i obiteljskih zdravstvenih problema te zahtjevnog posla oko uređenja kuće. Ova objava, snimljena na zabavi u Mađarskoj, djeluje kao snažan pokušaj da iskoristi svoju online platformu i podsjeti sve na svoj neosporan vokalni talent.