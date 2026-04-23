Jakov Jozinović najavio koncert u Zadru i iznenadio obožavatelje koji su bili žrtve prijevare

Najavom svog prvog samostalnog koncerta u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića glazbena senzacija, Jakov Jozinović (24), nastavlja veliku turneju "Ja za čuda letim".

"Jako se veselim dolasku u Zadar i koncertu na Višnjiku 9. listopada. To je grad s posebnom publikom i jedva čekam s njima podijeliti sve emocije koje pripremamo za ovu večer. Siguran sam da će biti nezaboravno", izjavio je Jakov putem bravo radija uz čiju podršku donosi spektakl u Dalmaciju.

Turneja, koja već izaziva velik interes diljem regije, donosi repertoar koji uključuje popularne obrade uz koje je Jakov stekao široku prepoznatljivost na društvenim mrežama, ali i autorske pjesme koje učvršćuju njegovu poziciju na sceni. Među njima se ističe singl "Polje ruža", koji je naišao na snažan odjek publike i radijskog etera, dok će se na koncertu izvesti i veliki hit "Ja volim", pjesma koja je u kratkom vremenu ostvarila milijunske preglede i već tjednima drži prvo mjesto na listi TOP 100 najemitiranijih pjesama.

Danas je Jakov dodatno razveselio slušatelje nenajavljenim dolaskom u studio Bravo radija, gdje je iznenadio eter i još jednom pokazao koliko mu njegova publika znači. Tijekom programa stupio je u kontakt sa svojim fanovima koji su, nažalost, postali žrtve prijevare nakon što su za njegov koncert kupili nevažeće ulaznice putem neslužbenih kanala.

Kada su shvatili da su prevareni, prijavili su slučaj, a Jakov je svojom reakcijom pokazao koliko cijeni i poštuje svoju publiku - osobno ih je nazvao uživo u eteru i poklonio im dvije ulaznice za spektakl u Areni 19. lipnja, pretvorivši njihovo razočaranje u trenutak koji će pamtiti cijeli život.

„Kad su mi rekli da si ostala bez karata, rekao sam - nijedna Marija ne smije ostati bez karata za moju prvu Arenu.“

Obožavateljica, koja zbog koncerta dolazi iz Njemačke, nije skrivala oduševljenje kada je shvatila da ju je Jakov osobno nazvao:

“Ne mogu vjerovati da se ovo upravo dogodilo, hvala od srca, ne mogu dočekati koncert.”

Njegov prvi koncert u Areni Zagreb već je odavno rasprodan, dok su ulaznice za dodatni datum, 20. lipnja, i dalje dostupne.

U razgovoru u eteru bravo radija osvrnuo se i na svoj glazbeni put:

„Najteže mi je sebi približiti da je ovo stvarnost. Na pola koncerata ne mogu ni percipirati što se zapravo događa oko mene.“

Govoreći o Zadru, istaknuo je koliko ga vežu posebne uspomene uz taj grad:

„Zadar je poseban grad i tamo sam svirao još od svojih početaka. Publika me uvijek dočekala punog srca i zato se posebno veselim povratku”, poručio je jedan od najperspektivnijih izvođača mlađe generacije.

Poseban naglasak stavljen je i na produkciju koncerta, koja donosi suvremeni audio-vizualni spektakl kroz impresivnu rasvjetu, LED ekrane i pažljivo osmišljenu scenografiju. Nema sumnje da će Zadar 9. listopada svjedočiti jednom od najboljih koncerata ove godine.