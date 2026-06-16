Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru

Proslavljeni influencer Marco Cuccurin (25) nedavno je podijelio jedan od svojih najvećih projekata, dirnuvši tisuće svojih pratitelja. U objavi na Instagramu dokumentirao je potpunu transformaciju garsonijere namijenjene njegovoj voljenoj baki. Iako na prvu izgleda kao klasično preuređenje interijera, Cuccurin je otkrio dublji razlog iza ovog pothvata: želju da stvori sretno utočište i zauvijek izbriše teške uspomene koje su opterećivale taj prostor.

U objavljenoj videosnimci, Marco je fanove proveo kroz cijeli proces, od vlastoručnog lijepljenja odvažnih tapeta s tropskim uzorkom koje su potpuno oživjele zid do slaganja posljednjih ukrasnih detalja. Posebnu pažnju pratitelja privukli su upečatljivi komadi poput baršunastog kauča u boji senfa, modernih stolića i elegantne podne svjetiljke. Video prikazuje i uređenje malog balkona, koji je uz mozaik set postao savršena oaza za opuštanje s pogledom na luku.

Vrhunac videa svakako je trenutak kada Marco svoju baku, s rukama preko njezinih očiju, uvodi u potpuno preuređen dom. Njezina emotivna reakcija, ispunjena smijehom i suzama radosnicama dok znatiželjno razgledava svaki kutak, od dnevnog boravka do kupaonice, postala je viralni hit.

"Cheers za sve lijepo što nam dolazi!", poručio je Marco u opisu. Oduševljenje nisu krili ni njegovi pratitelji, čiji su se komentari nizali. "Tapete su ubile. Prostor procvetao!", "Prekrasno ti je!", "Izgleda svetski, bravo momak. Tvoj tata i tvoja baka trebaju biti ponosni na tebe", samo su neke od poruka podrške.