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Marco Cuccurin pohvalio se uspjehom: 'Prije 25. rođendana sredio svoj prvi apartman na moru'

Marco Cuccurin pohvalio se uspjehom: 'Prije 25. rođendana sredio svoj prvi apartman na moru'
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Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

U opisu objave, Marco je sažeo svoje osjećaje. 'Uspio sam još jednu stvar koja se činila tako daleko', napisao je, a zatim interaktivno upitao svoje obožavatelje žele li pratiti i proces namještanja

9.6.2026.
12:25
Hot.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Mladi hrvatski influencer Marco Cuccurin (25) na svom je Instagram profilu podijelio veliku životnu prekretnicu koja je oduševila njegove brojne pratitelje. U emotivnoj i veseloj objavi otkrio je kako je, netom prije svog 25. rođendana, uspio urediti svoj prvi apartman na moru, smješten u njegovoj rodnoj Puli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marco Cuccurin (@markomarkec3)

Video koji je Cuccurin objavio prikazuje ga kako s osmijehom na licu radosno pleše kroz prostrane, ali još uvijek prazne sobe moderno uređenog stana, ponosno držeći u ruci ključeve svog novog doma. Ubrzo su se ispod objave zaredali komentari podrške i čestitki, poput "Strašan si. Bravo!", "Predivno! Bravo" i "Čestitam". U opisu objave, Marco je sažeo svoje osjećaje. "Uspio sam još jednu stvar koja se činila tako daleko", napisao je, a zatim interaktivno upitao svoje obožavatelje žele li pratiti i proces namještanja, čime je najavio nova poglavlja u svom životu koja će, kao i dosad, otvoreno dijeliti na društvenim mrežama.

Ipak, slavljenička objava ima i drugu, manje zabavnu pozadinu priče, na koju je i sam aludirao u opisu videa. Naime, uz rečenicu o ostvarenom snu dodao je i komentar: "I otjerati ludu podstanarku". Taj detalj referenca je na nedavnu dramu koju je proživljavao upravo s tim stanom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marco Cuccurin (@markomarkec3)

Kako je ranije dijelio sa svojim pratiteljima, Cuccurin je imao izuzetno neugodno i stresno iskustvo s bivšom podstanarkom. Tvrdio je da mu je osoba koja je boravila u stanu dala lažni identitet te mu je, prema njegovim riječima, više od godinu dana branila ulazak u vlastitu nekretninu.

Cijela situacija kulminirala je kada je ušao u stan i zatekao ga u zapuštenom i uništenom stanju. Mladi influencer je, nakon duge i iscrpljujuće borbe, morao praktički nasilno ući u stan kako bi ga vratio u posjed i započeo s prijeko potrebnom renovacijom. 

Marco CuccurinInfluenceriStan
komentara
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