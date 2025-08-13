ROĐEN NA DANAŠNJI DAN /

Majstor napetosti ili majstor manipulacije? Hitchcockove plavuše koje je volio, i uništio

Foto: Profimedia
Alfred Hitchcock, redatelj rođen 13. kolovoza 1899., ostaje upamćen kao neosporni "Majstor napetosti".
Elegantne, nedostižne, savršeno dotjerane – “Hitchcockove plavuše” bile su simbol filmskog glamura 50-ih i 60-ih godina, ali i žrtve redateljeve opsesivne kontrole.

Od Grace Kelly do Tippi Hedren, iza filmskog savršenstva skrivale su se priče o psihološkoj manipulaciji, profesionalnim sukobima i emocionalnim ranama koje su obilježile njihove karijere.

U nastavku vam donosimo fotogaleriju ovih filmskih ljepotica, koje su pred kamerom utjelovljavale ledenu eleganciju, a izvan seta vodile bitke s čovjekom koji ih je pretvorio u svoje muze – i svoje zatočenice.

13.8.2025.
11:33
Hot.hr
Profimedia
