Majku joj optužili da je transrodna osoba, a očuh joj je mlađi od sestre: Ovo je kći Brigitte Macron
Foto: Profimedia
Tiphaine Auzière, najmlađa kći francuske prve dame Brigitte Macron, svoj je život izgradila daleko od blještavila predsjedničke palače, ali nikada izvan pažnje javnosti. Odvjetnica, autorica i televizijska ličnost, poznata je po britkom umu, borbi za pravdu i otvorenoj obrani svoje majke od dezinformacija i napada. Iako potječe iz jedne od najpoznatijih obitelji u Francuskoj, svoj put krojila je sama.
Tiphaine Auzière (41), najmlađa kći francuske prve dame Brigitte Macron (72) i pokćerka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (47), svoj je život izgradila daleko od blještavila predsjedničke palače, ali nikada izvan pažnje javnosti. Odvjetnica, autorica i televizijska ličnost, poznata je po britkom umu, borbi za pravdu i otvorenoj obrani svoje majke od dezinformacija i napada. Iako potječe iz jedne od najpoznatijih obitelji u Francuskoj, svoj put krojila je sama baš kao i njezina sestra Laurence (48) te brat Sebastien (50).

 

 

