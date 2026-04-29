Maja i Šime pokazali kako im život izgleda kad nisu na putovanju: 'Na domaćem terenu'

Dok ne putuju i ne pune profile na društvenim mrežama fotografijama s egzotičnih destinacija, pjevačica Maja Šuput (46) i njezin partner Šime Elez (27), kojeg je domaća javnost upoznala kao Gospodina Savršenog u četvrtoj sezoni istoimenog RTL-ova showa, slobodno vrijeme u Hrvatskoj koriste za opuštena druženja i izlazak među ljude.

Tako je pjevačica sada s pratiteljima podijelila djelić atmosfere iz Zagreba, gdje su večer proveli u kazalištu Luda kuća. Umjesto pozornice i reflektora, Maja se ovoga puta našla u ulozi gledateljice, uživajući u predstavi i društvu prijatelja.

Na fotografiji koju je objavila vidi se opuštena i vesela atmosfera, uz puno smijeha i dobre energije. Par je večer proveo okružen bliskim ljudima, a Maja je uz objavu kratko poručila: “Luda ekipa na domaćem terenu!”, jasno dajući do znanja koliko joj ovakvi trenuci znače.

Predah nakon putovanja

Poseban detalj otkrio je i hashtag #samoprekonjegamrtvog, kojim je potvrdila da su gledali popularnu komediju Samo preko njega mrtvog. Riječ je o predstavi koja redovito puni dvorane i garantira večer ispunjenu smijehom.

Kazalište u kojem su proveli večer osnovali su poznati glumci Rene Bitorajac i Branko Đurić Đuro, a Luda kuća je s vremenom postala sinonim za dobru zabavu i opuštene večeri u Zagrebu. Duh mjesta najbolje opisuje i simpatičan naziv “Ludilište”, koji se često pojavljuje uz fotografije iz kazališta.

Čini se kako Maja i Šime, kada nisu na putovanjima, biraju jednostavne, ali kvalitetne trenutke, druženja, smijeh i sadržaje koji pune baterije, daleko od užurbanog ritma svakodnevice.

POGLEDAJTE VIDEO: Publika ga obožava, a kritika mrzi! Znalci o filmu 'Michael': 'Njega je bilo teško razumijeti'