Maja i Šime ne staju s putovanjima, ovoga puta pao i strastveni poljubac

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je spakirala kofere i sa svojim novim partnerom Šimom Elezom (27), poznatim javnosti kao jednim od kandidata reality emisije “Gospodin Savršeni”, otputovala na još jedno u nizu romantičnih putovanja. Par, koji od samog početka ne prestaje intrigirati javnost, ovoga puta uživa u Španjolskoj, a da su zaljubljeniji no ikad dokazuju i strastveni poljupci koji padaju na ulicama Madrida.

Romantični bijeg u španjolsku prijestolnicu

Kratkim i jasnim opisom "Hola Madrid", Maja je dala do znanja da je započela nova avantura. Umjesto klasičnog razgledavanja, par je svaki trenutak iskoristio za izmjenjivanje nježnosti. Šetnja glavnim trgom Plaza Mayor i vrtovima trga Plaza de Oriente poslužila je kao savršena kulisa za njihovu ljubav, a sve su zabilježili fotografijama na kojima ne skidaju ruke jedno s drugog. Vrhunac romantike bio je strastveni poljubac koji je pao nasred ulice.

Osim razmjenjivanja nježnosti, Maja i Šime prepustili su se i gastronomskim užicima koje Madrid nudi. Na fotografijama su zabilježeni trenuci uživanja u čaši vrhunskog crnog vina iz regije Rioja te kušanja svjetski poznatog pršuta Jamón Ibérico.

Uspomena za vječnost: 'Zvijezde otkrivene u Madridu!'

Ipak, najzanimljiviji detalj s putovanja koji je Maja otkrila jest novi turistički trend koji je osvojio europske metropole. Na jednoj od fotografija vidi se ulični fotograf odjeven u starinsku odjeću s retro fotoaparatom. Riječ je o popularnoj usluzi "The Old Press", gdje turisti u samo nekoliko trenutaka dobivaju vlastitu naslovnicu novina kao savršenu uspomenu.

Maja i Šime svoju su uspomenu dobili na stranici naziva "The Old Press Madrid", a na njoj stoji simpatičan naslov na španjolskom koji savršeno opisuje njihov status: "¡ESTRELLAS DETECTADAS EN MADRID!" ili "Zvijezde otkrivene u Madridu!". Ovaj kreativni suvenir, koji spaja starinski šarm i modernu tehnologiju, postao je idealan pečat njihove romantične avanture.

Čini se da je Madrid samo nastavak njihove ljubavne bajke koja je započela na snimanju Majinog spota "Nisam ja za male stvari". Od tada, par neprestano putuje i puni medijske stupce svojim romantičnim gestama. Prije španjolske prijestolnice, zajedno su istraživali čari Dubaija, uživali na egzotičnom Baliju te proveli par dana u romantičnom Parizu i Toskani.

