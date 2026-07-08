Luksuzni odmor na čarobnom Capriju: Thompsonova nećakinja Lejdi očarala novim fotkama

Lejdi Perković Jarnec (24), nećakinja poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), podijelila je s pratiteljima na Instagramu niz uspomena s putovanja na čarobni talijanski otok Capri. Objava, koja prikazuje idilične trenutke odmora s prijateljicama, otkrila je i jedan zanimljiv detalj: Lejdi je uživala u Italiji upravo u vrijeme velikog stričeva koncerta u Hrvatskoj.

Odmor s prijateljicama na kultnom otoku

"Još nekoliko uspomena s našeg ženskog putovanja", napisala je Lejdi uz seriju fotografija i videozapisa koji savršeno dočaravaju atmosferu talijanskog ljeta. Na slikama pozira s prijateljicama dok uživaju u suncu, moru i gastronomskim delicijama. Među detaljima se ističe čaša vina lokalne vinarije Sorrentino, smještene na obroncima Vezuva, kao i prizori s tržnice prepune limuna, po kojima je ova regija poznata.

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, ostavljajući brojne pozitivne komentare. "Koja lipota sve tri", "Predivna uvijek" i "lipotice obe tri" samo su neki od komplimenata koji su se nizali ispod fotografija. Čini se da su prijateljice iskoristile svaki trenutak, od sunčanih dana na plaži do večernjih izlazaka, pa čak i kišnog poslijepodneva koje su provele odjevene u identične ružičaste kabanice.

Dok je Lejdi objavljivala idilične prizore, u Hrvatskoj se odvijao veliki glazbeni događaj. Njezin stric, Marko Perković Thompson, 5. srpnja održao je dugoočekivani koncert u Zaprešiću, koji je ona, sudeći po objavama s putovanja, propustila.