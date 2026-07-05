Thompson se prisjetio povijesnog koncerta na Hipodromu i obožavateljima uputio emotivnu poruku

Marko Perković Thompson (59), jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, na svom se Instagram profilu prisjetio povijesnog koncerta održanog prije točno godinu dana na zagrebačkom Hipodromu. Emotivnom objavom i serijom fotografija oživio je sjećanja na glazbeni spektakl koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni.

"Prošlo je godinu dana... 'Kad se sjetim suza krene, zamirišu uspomene...'", započeo je Thompson svoju objavu, citirajući stihove jedne od svojih pjesama. U nastavku je izrazio duboku zahvalnost svojoj publici. "Taj koncert je, zahvaljujući vama koji ste prepoznali moj rad, ostavio veliki trag u mojoj karijeri, u mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni. To je lijepo za osjetiti. Hvala vam još jednom na potpori i što pratite naš rad", napisao je pjevač uz fotografije koje prikazuju veličanstvenu atmosferu s koncerta.

Koncert koji je ispisao povijest

Spektakl održan 5. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu ostaje upamćen kao jedan od najvećih glazbenih događaja u hrvatskoj povijesti. Premašivši sva očekivanja, koncert je privukao obožavatelje ne samo iz cijele Hrvatske, već i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Njemačke, Austrije i drugih zemalja s brojnom hrvatskom dijasporom.

Produkcija je bila na svjetskoj razini, uključujući ogromnu pozornicu, brojne LED ekrane i impresivan svjetlosni show, a poseban trenutak večeri bio je spektakl s tisuću dronova koji su na nebu iscrtavali hrvatske simbole. Događaj je bio toliko masivan da je osiguranje uključivalo tisuće policijskih službenika i zaštitara, a po posjećenosti se svrstao među najveće samostalne koncerte u povijesti glazbe.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mjesto velikog spektakla

Godinu dana nakon koncerta koji je na Hipodrom doveo pola milijuna ljudi, ondje danas vlada potpuni mir. Prazne tribine i uređeni travnjaci ne odaju ni najmanji trag spektakla koji je obilježio hrvatsku glazbenu scenu i okupio rekordnu publiku.

Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Obožavatelji i dalje uz svog idola

Thompsonova objava brzo je izazvala lavinu reakcija njegovih vjernih pratitelja. "Duhovna obnova!", napisao je jedan korisnik, dok su mu se drugi zahvaljivali na nezaboravnoj večeri. Mnogi su izrazili i želju za ponavljanjem takvog događaja, a jedan od komentara glasi: "Marko Bog te blagoslovio i tvoju obitelj i tim, želimo još jedan Hipodrom!"

Da podrška publike ne jenjava, svjedoči i jučerašnji rasprodani obljetnički koncert u Zaprešiću, čije su ulaznice planule u samo nekoliko sati.