Lucija Lugomer proslavila rođendan i otkrila recept za sreću: 'Dajte mi tamburaše i dobre ljude'

Lucija Lugomer, prva hrvatska plus-size manekenka proslavila je svoj 33. rođendan okružena obitelji i veseljem. Sa svojim je pratiteljima podijelila trenutke slavlja u obliku serija fotografija i videozapisa.

Središnji dio objave je sama slavljenica koja pozira uz čokoladnu tortu na kojoj piše 'Happy Birthday'. Lucija je objavila i video kako njezina dva sina, Leon (7) i Noel (2), pušu svjećice s torte.

Lugomer je također pokazala koje je darove dobila, raskošni aranžman cvijeća i popularne slastice, ali poklon koji je zapeo za oko bio je voucher za let balonom.

"Dajte mi tamburaše, dobre ljude i razlog za slavlje. Prva sam u redu, pjevam najglasnije, plešem kao da ne postoji sutra. Bit ću sve. Navijati od srca. A znam i plakati od sreće. Dok god mi dozvoljavate da budem svoja, imate odškrinuta vrata kod mene", Lucija je otkrila recept za sreću.

U komentarima su se nizale čestitke za rođendan.

Zajedno više od 10 godina

Lucija Lugomer je od 2015. godine u vezi s Danijelom Grlićem, simpatičnim sushi chefom, a 2018. godine par se vjenčao u zagrebačkoj crkvi Sv. Blaža. Riječ je o istoj crkvi u kojoj su se vjenčali i Lucijini roditelji.

Nakon vjenčanja, Lucija je zatrudnjela sa sinom Leonom (7), a 2024. dobili su sina Noela (2).

