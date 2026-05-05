FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U OBITELJSKOJ IDILI /

Lucija Lugomer proslavila rođendan i otkrila recept za sreću: 'Dajte mi tamburaše i dobre ljude'

Lucija Lugomer proslavila rođendan i otkrila recept za sreću: 'Dajte mi tamburaše i dobre ljude'
×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prva hrvatska plus-size manekenka, Lucija Lugomer proslavila je svoj 33. rođendan i s pratiteljima podijelila recept za sreću

5.5.2026.
8:58
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Lucija Lugomer, prva hrvatska plus-size manekenka proslavila je svoj 33. rođendan okružena obitelji i veseljem. Sa svojim je pratiteljima podijelila trenutke slavlja u obliku serija fotografija i videozapisa. 

Središnji dio objave je sama slavljenica koja pozira uz čokoladnu tortu na kojoj piše 'Happy Birthday'. Lucija je objavila i video kako njezina dva sina, Leon (7) i Noel (2), pušu svjećice s torte.

Lugomer je također pokazala koje je darove dobila, raskošni aranžman cvijeća i popularne slastice, ali poklon koji je zapeo za oko bio je voucher za let balonom.

"Dajte mi tamburaše, dobre ljude i razlog za slavlje. Prva sam u redu, pjevam najglasnije, plešem kao da ne postoji sutra. Bit ću sve. Navijati od srca. A znam i plakati od sreće. Dok god mi dozvoljavate da budem svoja, imate odškrinuta vrata kod mene", Lucija je otkrila recept za sreću. 

U komentarima su se nizale čestitke za rođendan. 

Zajedno više od 10 godina 

Lucija Lugomer je od 2015. godine u vezi s Danijelom Grlićem, simpatičnim sushi chefom, a 2018. godine par se vjenčao u zagrebačkoj crkvi Sv. Blaža. Riječ je o istoj crkvi u kojoj su se vjenčali i Lucijini roditelji. 

Nakon vjenčanja, Lucija je zatrudnjela sa sinom Leonom (7), a 2024. dobili su sina Noela (2).  

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna životna priča Tereze Kesovije: Glazbena diva koja je osvojila Francusku

Lucija Lugomer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike