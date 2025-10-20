U dom Lucije Lugomer stižu čestitke: Manekenka dirljivim fotografijama otkrila lijepe vijesti

U domu naše najpoznatije plus-size manekenke Lucije Lugomer (32) ovih je dana posebno veselo. Naime, kako se pohvalila pratiteljima na Instagramu, njezin suprug Danijel Grlić jučer je proslavio rođendan.

Tim povodom, manekenka je iskoristila priliku da svom voljenom muškarcu i javno iskaže ljubav i zahvalnost za sve što čini za njihovu obitelj, a njezine riječi nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

"Sretan rođendan gospodinu koji nam čini ovaj svijet ljepšim mjestom. On, koji miri ljude. On, koji hendla stres puno bolje od mene. On, koji nikad nije škrt na osmijehu. On, koji drži do stavova i potkrjepljuje ih svojim znanjem - uvijek spreman na debatu. On, koji voli crni humor, a ja se iza njega križam. On koji skupa sa mnom radi na svojim ranama. On, koji nam je sve na svijetu. Volimo te tata", napisala je Lucija uz niz fotografija s vesele rođendanske proslave.

Lucija Lugomer sa suprugom Danijelom ima dva sina

Inače, Lucija i Danijel zajedno su već punih deset godina, a 2018. godine su izgovorili i sudbonosno "da" u zagrebačkoj crkvi SV. Blaža, istoj crkvi u kojoj su se vjenčali i Lucijini roditelji.

Svega godinu dana nakon vjenčana, kao kruna njihove ljubavi, 2019. godine stigao je sinčić Leon, a u prosincu 2023. obitelj je postala bogatija za još jednog člana, malenog Noela.

