Lidija Bačić u crnom čipkastom bikiniju oduševila obožavatelje: 'Najljepša žena na planeti'

"Gledam ljeto koje k'o da nema kraja...", napisala je pjevačica Lidija Bačić (40) uz seriju provokativnih fotografija koje su zapalile društvene mreže. Poznata po samouvjerenom isticanju svojih oblina, Lidija je pozirala u crnom bikiniju s čipkastim detaljima na stjenovitoj dalmatinskoj obali, a objava je u samo nekoliko sati prikupila tisuće lajkova i brojne komentare.

Obožavatelji su ju u komentarima odmah zasuli komplimentima poput "Naša kraljica Lille, najljepša žena na ovom planetu!" i "Lilice predivna si".

Radno ljeto bez predaha

Za splitsku pjevačicu ljeto 2026. godine iznimno je radno. Njezin osjećaj "beskrajnog" ljeta nije samo posljedica visokih temperatura, već i gustog rasporeda koji ne ostavlja mjesta za odmor. U lipnju je predstavila čak dvije nove pjesme: "Haljina" za popularni CMC Festival u Vodicama te navijačku himnu "Jedna je zastava" povodom Svjetskog nogometnog prvenstva.

Osim novih pjesama, njezina ljetna turneja u punom je jeku. Nakon nedavnog uspješnog nastupa na manifestaciji "Metkovsko ljeto" 19. srpnja, Bačić se priprema za još nekoliko novih koncerata, a čini se da popularna pjevačica u međuvremenu odmara i puni baterije za nove nastupe.