Leonarda Boban zablistala na modnoj reviji Snježane Schillinger u društvu svojih kćeri

U Muzeju grada Zagreba sinoć je održana modna revija Snježane Schillinger koja je okupila brojna poznata lica iz svijeta mode i javnog života. Među uzvanicima bila je i Leonarda Boban, koja je na događaj stigla u društvu dviju kćeri. Elegantne dame rado su s osmijehom pozirale fotografima, a potom uživale u druženju u ugodnoj atmosferi muzeja.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Leonarda Boban (56), rođena Lončar 1969. u Zagrebu, nekadašnja je manekenka i jedno od prepoznatljivih lica domaće modne scene. Javnost ju danas najviše poznaje kao suprugu nogometne legende Zvonimira Bobana, s kojim je u braku od 1993. godine.

Njihova romantična priča

Par je 1994. u Zagrebu proslavio raskošno vjenčanje, a tijekom zajedničkog života dijelili su i lijepe i teške trenutke. Nakon 28 godina braka razišli su se 2021. godine, no početkom 2024. Leonarda je potvrdila da su se pomirili.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njihova ljubavna priča započela je 1989. godine kada je Zvonimir imao 20 godina, a Leonarda 18. Upoznali su u jednom zagrebačkom butiku u kojem je Leonarda radila i gradila svoju manekensku karijeru, a Zvonimir je tada bio nogometaš zagrebačkog Dinama. Leonarda mu se odmah na prvu svidjela, no njemu je trebalo vremena da se odluči pozvati ju na spoj.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Njihov prvi poljubac dogodio se na njezin 19. rođendan, čime su započeli vezu. Dvije godine kasnije, Leonarda se odrekla svoje manekenske karijere kako bi se posvetila obitelji. Preselila se iz Zagreba u Milano zbog Zvonimirove tadašnje nogometne karijere u klubu A. C. Milan.

Velika obitelj i komplikacije

Zajedno su izgradili veliku i složnu obitelj — posvojili su četvero djece, Mariju, Gabrijela te blizance Martu i Rafaela, dok im se 2009. godine rodila biološka kći Ruža.

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Leonarda je u više navrata istaknula koliko joj je majčinstvo važno te koliko se trudi biti prisutna u životima svoje djece. „Uvijek nastojim biti bliska, biti otvorena sa svojom djecom, i sa sinovima i s kćerima. Jako lijepo funkcioniramo i provodimo dane i u kuhanju, i odlaženju u restorane i u kino — obožavamo kina. Jako puno i putujemo i stvarno nastojim biti dio njihovih života“, rekla je jednom prilikom za IN magazin. Leonarda je nakon nekoliko godina života u Švicarskoj ponovno došla u Zagreb, gdje često prisustvuje kulturnim i modnim događanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Žene preuzimaju vodeće funkcije u konzervativnim zemljama: 'Očekujem to i u Hrvatskoj'