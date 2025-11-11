Snježana Schillinger o modnom brendu i jubilarnoj reviji: 'Ove sezone apsolutni je trend čipka'

Poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger (54) u srijedu će predstaviti jubilarnu, 20. reviju svog modnog brenda Duchess. Nova kolekcija donosi mnogo čipke, jesenskih tonova i svečanih haljina, a Snježana otkriva kako je izgledala njezina modna priča - od prvih snova do trenutka kad su njezine kreacije nosile brojne zvijezde, uključujući i bivšu predsjednicu Republike Hrvatske, Kolindu Grabar-Kitarović.

''Mašta i snovi mogu postati stvarnost, ako predano radite. Za mene je moda veselje, kao i cijeli proces'', rekla nam je Snježana koja ne krije da je ključan trenutak u njezinoj priči bilo je poznanstvo s dizajnerom Antunom Tinom Brisarom.

“Poznanstvo i prijateljstvo s Antunom Tinom Brisarom učinilo je sve mogućim! Tina ne krijem, kao što Victoria Beckham krije svoje suradnike. Ne smatram da sam u svemu najpametnija, iako znam šivati, što većina dizajnera ne zna, smatram da bi to trebala biti osnovna stvar. Mogla sam se sama potpisati na cijeli projekt, ali to od samog početka nisam htjela'', kaže.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njih dvoje danas djeluju kao uigrani tandem. ''Smatram da je naša kombinacija dobitna – svatko daje svoj doprinos, iako se ne moramo uvijek slagati oko svega. Tin će apsolutno složiti boje da kolekcija ima glavu i rep, ali ja ću ‘pogoditi’ koje će krojeve i boje žene htjeti, željeti, kupiti i nositi. Moram dodati i kako uz modni brend radim PR za Sanlorenzo Adria i sve eventi za jahte te sam dobila nagradu u Cannesu za najbolji event'', rekla nam je Snježana.

Haljine za sezonu evenata: čipka, korzeti i sjaj

Na novoj reviji predstavit će se i njihov prepoznatljiv spoj business krojeva i ženstvenosti. Uz basic liniju, Snježana najavljuje ozbiljan glamur: ''Svakako, uz našu basic liniju haljina na preklop i haljina krojenih poput sakoa, koje smo za ovu sezonu redizajnirali s čipkom, bit će mnogo svečanih haljina za nadolazeću sezonu evenata. Igramo se s korzetima, svilom, sjajnim materijalima i potrudit ćemo se iznenaditi vas'', kaže pa dodaje kako ove sezone apsolutno vlada - čipka!

''Ove sezone apsolutni je trend čipka, zemljani jesenski tonovi, tamnozelena, nijanse smeđe. ‘In’ je uvijek crno-bijela kombinacija koju je slavna Coco Chanel gotovo uvijek koristila – s tim ne možete pogriješiti ako želite izgledati elegantno, njegovano i profinjeno.”

Posebno naglašava kvalitetu materijala

''Mi uvijek pazimo na kvalitetu materijala. Naša se čipka na dodir osjeti kao vrhunska kvaliteta, što ne možete vidjeti kad vam preko raznih web shopova prodaju kopije s lošim materijalima – ali uživo se razlika vidi odmah'', priča nam Snježana.

Dio kolekcije već je unaprijed “planuo” među vjernim klijenticama: ''Apsolutno – čipka, kao i kare škotski uzorak na korzetima i pencil suknjama. To su nam klijentice već sve rezervirale'', kaže.

Snježana i sama svakodnevno nosi Duchess komade, a posebno joj laska kada priznanja stižu iz inozemstva:

“Uvijek nosim Duchess odjeću i posebno me veseli kada me ljudi van Hrvatske, na našim eventima u industriji brodova i jahti, na najprestižnijima poput Sanlorenza, na glamuroznim eventima u Cannesu, Italiji, Španjolskoj, pitaju: ‘Vau, koja vam je to haljina?’ Moj suprug svima ponosno objašnjava da imam svoj modni brend.''

Jedan od najvećih trenutaka za brend bila je haljina koju je nosila tadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

“Kako tu ne izdvojiti Kolindu? Apsolutno je ta haljina, koja se i danas prodaje šest godina nakon što ju je ona iznijela i pobijedila u ‘modnom dvoboju’ s Melanijom Trump – što svi znamo da nije lako!”

Za Snježanu je to bio trenutak za pamćenje. ''Bio je to nezaboravan trenutak za nas – s jedne strane imate modne gigante američke modne industrije, a s druge naš mladi, novi hrvatski brend. Mnogo je tu sretnih faktora bilo na našoj strani: činjenica da je hrvatska predsjednica jako lijepa žena, odlično građena, ali i činjenica da je naša haljina od vrhunskog materijala, savršeno pada i ona se u njoj osjećala ugodno, moćno i ženstveno. Inače je ne bi odjenula, uz sve opcije koje je sigurno imala.”

Snježana dodaje i da baš takvo predstavljanje države vidi kao idealnu ulogu političara.

''Smatram da bi to što je ona radila trebala biti uloga svih političara – prvenstveno promovirati svoju zemlju na sve dostupne načine, ističući svoj nacionalni ponos'', rekla nam je za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak