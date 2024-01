Odjeknula je vijest da su se bivši hrvatski nogometaš i nogometni reprezentativac Zvonimir Boban (55) i Leonarda Boban (54) pomirili nakon tri godine razdvojenosti, a iza sebe imaju ljubavni odnos pun uspona i padova.

Njihova ljubavna priča započela je 1989. godine kada je Zvonimir imao 20 godina, a Leonarda 18. Upoznali su u jednom zagrebačkom butiku, u kojem je Leonarda radila i gradila svoju manekensku karijeru, a Zvonimir je tada bio nogometaš zagrebačkog Dinama. Leonarda mu se odmah na prvu svidjela, no njemu je trebalo vremena da se odluči pozvati ju na spoj pa se često vraćao u butik s izlikama da treba zamijeniti odjeću koju je kupio.

Nakon nekoliko susreta, konačno su izašli, a kako ona tvrdi nije pratila sport pa on za nju nije bio nikakav junak.

"Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige 'The Rules'. Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak", prisjetila se svojedobno Leonarda.

Njihov prvi poljubac dogodio se na njezin 19. rođendan, čime su započeli vezu.

Ponovno zajedno

Dvije godine kasnije, Leonarda se odrekla svoje manekenske karijere kako bi se posvetila obitelji. Preselila se iz Zagreba u Milano zbog Zvonimirove tadašnje nogometne karijere u klubu A. C. Milan.

Nakon četiri godine veze, vjenčali su se prvo pred matičarem u Milanu, a veliko crkveno vjenčanje priredili su 11. lipnja 1994. godine u crkvi Svetog Marka u Zagrebu.

Komplikacije oko trudnoće

Ovaj par imao je veliku želju dobiti djecu. Međutim, stvari su se zakomplicirale jer je Leonarda završila u bolnici nakon što je doživjela spontani pobačaj zbog ciste na jajniku.

Nakon toga nije mogla više zatrudnjeti pa su 1997. godine odlučili posvojiti djevojčicu Mariju, koju su prvi put upoznali u Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj ulici u Zagrebu, dok je imala samo šest mjeseci, a nakon pola godine, curica je došla u njihov dom.

Leonarda i Zvonimir s djecom

Pet godina nakon što su dobili Mariju, posvojili su dječaka Gabrijela, a 2007. godine, postali su bogatiji za još dva člana, blizanaca Marte i Rafaela.

Napokon postali biološki roditelji

Iako su imali četvero posvojene djece, nisu prestajali maštati da postanu biološki roditelji. Ta želja im se napokon ostvarila 2008. godine, kada su na 15. godišnjici braka otkrili da je Leonarda trudna. Leonarda je rodila djevojčicu Ružu carskim rezom u Zagrebu u 41. godini života.

"Još ne mogu vjerovati da sam rodila. Beba je preslatka. Tako je sitna, malena, ali vrlo živa. Rodila sam carskim rezom u bolnici Merkur, s epiduralnom anestezijom, jer sam željela biti posve svjesna i vidjeti svoju bebu čim dođe na svijet. No ruke su mi bile 'razapete' - na obje sam nešto dobivala intravenozno - i nisam je mogla primiti. Položili su mi je na obraz, bila je sićušna kao mačkica, čitava mi je stala na lice. Kako je rođena ranije, morali su je odmah premjestiti u bolnicu u Vinogradskoj. Ja u jednoj bolnici, ona u drugoj, plakala sam cijele dane, doktori su me počeli izbjegavati, okretati glavu kad bi me ugledali u suzama.

Leonarda i njezina kći Ruža

"Četvrti dan nakon carskog reza tražila sam da me puste van na moju odgovornost jer sam bila odlučna da vidim Ružu i da je kasnije dojim. Počela sam se izdajati već u bolnici, a kad sam došla doma, nisam mogla voziti zbog reza pa me Zvone u nekom poluležećem položaju dvaput dnevno vozio kod Ruže da se malo družimo, da je nahrane na bočicu mojim mlijekom. Bila je 40 dana u bolnici, ja sam 40 dana plakala; Zvone je morao smirivati situaciju radi djece", ispričala je Leonarda za Gloriju tada.

Ponovno zajedno

Također otkrila je i što je za nju najveća sreću u njihovoj obitelji.

"Najveća sreća za mene je kada smo svi zajedno na brodu, kada njih petero imamo na tih nekoliko četvornih metara s nama, i kada nakon večere svi sjedimo na palubi, a Zvone i ja gledamo zvijezde. To je meni najveći luksuz - materijalni i emocionalni", otkrila je Leonarda.

Razišli se

Iako je njihova priča djelovala kao iz bajke, preokret u njihovom odnosu dogodio se 2021. godine, kada su se odlučili razići, a vijesti o tome potvrdio je Zvonimir, koji je za medije rekao da su on i Leonarda odlučili krenuti odvojenim životom

"Lea i ja smo se razišli i živimo odvojeno. Nastavit ćemo zajednički voditi brigu o našoj djeci u skladu i u velikom poštovanju koje imamo jedan prema drugom. Nadam se da će ljudi shvatiti delikatnost ove odluke i dopustiti da i djeca i mi prođemo kroz ove teške trenutke na najmanje bolan način. Više se nećemo očitovati o ovoj temi za koju smo mislili da nikada neće doći u naš život", otkrio je tada za Večernji list

Par godina prije njihovog razilaska, ovaj par je bio rijetko viđen u javnosti. Posljednje njihovo pojavljivanje zajedno bilo je u veljači, godinu prije njihovog razlaza

pa se tu moglo već naslutiti da se u njihovom odnosu nešto čudno događa.

Leonarda je otkrila kako je razlog razvoda bio zbog potpuno "treće stvari", odnosno previše su tražili jedno od drugog i došlo je do točke pucanja.

Samo dva mjeseca kasnije, u srpnju 2021. godine, Story je ekskluzivno doznao da Zvonimir ima novu djevojku, stomatologinju Marijanu Gikić, s kojom je bio uhvaćen tijekom zajedničkog ljetovanja na otoku Braču.

Ponovno se spojili

Sada, tri godine nakon razilaska ovaj par se odlučio ponovno spojiti, a tu sretnu vijest otkrila je Leonarda za Story.

"Istina je, Zvone i ja opet smo zajedno, jako smo sretni", potvrdila je Leonarda.

