Leonarda Lončar je u razgovoru s Josipom Pavičić za IN magazin progovorila o svojoj djeci te o odnosu s bivšim suprugom Zvonimirom Bobanom.

Njih dvoje bili su zajedno ukupno 32 godine, a razveli su se nakon 28 godina braka.

"Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim za ničim", kazala je Leonarda.

Djeca su joj najvažnija

Ona i Boban zajedno imaju petoro djece.

"Marija je dobila ime po Gospi, kojoj sam se zavjetovala, pošto dugo godina nisam mogla zanijeti i obećala sam joj da ako ćemo ikad u životu imati žensko dijete da će se zvati po njoj. Marta je dobila ime po mojoj prabaki Kordunki, Gabrijel i Rafael po arhanđelima i Ruža kao Ruža hrvatska", ispričala je je Leonarda.

Njoj su, kaže, djeca najvažnija, a njene kćeri najviše vole plesanje, pjevanje i glumu.

"Smućkani su totalno. Uopće nisu sportski, curke su više na mene jer vole plesanje, pjevanje, glumu. Stariji sin je pametnjaković. Moja djeca su meni najbitnija", otkrila je.