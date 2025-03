Horvat Čagalj za Net.hr: "Nitko se ne može pripremiti na toliku pažnju nakon realityja"

Godinama nakon sudjelovanja u Big Brotheru, Horvat Čagalj (47) i dalje plijeni pažnju javnosti. Nekadašnji stanar Big Brother kuće otvoreno progovorio o iskustvima koja su mu promijenila život, izazovima s kojima se suočio nakon izlaska iz showa i kako je izgledao život pod povećalom javnosti.

Davno ste izašli iz Big Brothera, jeste li tada očekivali toliku pažnju nakon izlaska iz showa? Kako ste se nosili s tim?

Iskreno mislim da se nitko ne može pripremiti na toliku pažnju nakon showa. Nama se znalo desiti da kada bi prelazili granicu između država u regiji da bi dva sata bili na carini i slikavali se s ljudima. Ili kada vas netko prepozna u New Yorku jer su pratili reality. Nama je to bilo jako zanimljivo, ali tada smo se mi bivši ukućani držali skupa pa je bilo puno lakše.

Što ste naučili o sebi tijekom boravka u BB kući?

Naučio sam da imam jako izraženu socijalnu inteligenciju, mogu se jako dobro slagati s različitim tipovima ljudi. Mislim da sam se od tada dosta i promijenio, ne znam koliko bi danas imao strpljenja za nečiju glupost, bezobrazluk, samoživost…to valjda tako dođe s godinama…hahahah.

Jeste li ostali u kontaktu s nekim od bivših cimera? Kako su najbliži reagirali na vaše sudjelovanje u showu?

Uvijek mi je drago sresti nekoga od ljudi koji su bili sa mnom u Big Brotheru, a najčešće se čujem s Lesterom i Nemešon. Kako sam gostovao i u drugoj sezoni regionalnog Big Brothera, čujem se i s pobjednikom Darkom Spejkom i Tinom Šegetin. To su ipak ljudi s kojima me veže jedno nezaboravno iskustvo i to je neka neopisiva veza.

Je li vam popularnost pomogla ili odmogla u ljubavnom životu?

Čini mi se da mi u ljubavnom životu nije ni pomogla ni odmogla, mogu reći da zbog showa dobiješ puno pažnje i jako puno ljudi žele s tobom ostvarit komunikaciju i ući u neki odnos,ali to je jako površno i sve se svede na poruke na društvenim mrežama.

Kakva je vaša definicija idealnog partnera?

Kad je emotivni život u pitanju ja uopće nemam nekakve definicije toga što očekujem ili želim, svaka faza života donosi neke druge prioritete i kako gledamo na određene osobine u partneru. Volim pozitivne osobe,pune života koje vole putovati, družiti se, nikako ne volim monotoniju i statičnost.

Jeste li trenutno zaljubljeni? Možete li nam otkriti nešto više o svom ljubavnom statusu?

Trenutno nisam zaljubljen i drago mi je što nisam jer kada si stvarno zaljubljen, onda nisi svoj i sve ti se vrti oko tog odnosa. A ako si uz sve to jako emotivan, onda ti neki drugi aspekti života pate.

Trenutno sam single ,a koliko će taj status potrajati to ćemo vidjeti.

Kakav partner ste u vezi, romantičan, spontan ili više racionalan?

Definitivno nisam racionalan, ja sam vise old school odgojen na romantičnim filmovima, serijama 90-ih tako se kod mene svaki razum gubi kada je ljubav u pitanju. Iz svake veze i odnosa se nauči nešto novo, i kad si mislio da nešto želiš i da ti se sviđa u biti na kraju bude dobra škola za neke buduće veze.

Biste li se ponovno upustili u neki reality show?

Imao sam prilike da budem u puno realityja nakon Big Brothera, ali možda najzanimljivije, bi mi bilo sudjelovati u Plesu sa zvijezdama i mislim da bi bio baš dobar u tome.

Trenutno zbog posla ne bi mogao sudjelovati u nekom realityju gdje bi morao biti u dugoj izolaciji, nego nešto zanimljivo, a da i dalje mogu obavljati svoje standardne poslove.

S čim se trenutno bavite i koji su vam planovi?

Već skoro 10 godina radim kao agent za nekoliko luksuznih brendova naočala i tome sam najviše posvećen. U slobodno vrijeme odrađujem suradnje koje imam na društvenim mrežama i biram samo ono sto se uklapa u moj lifestyle. Ove godine planiram nekoliko putovanja, dobrih koncerata i nadam se dosta poslovnih uspjeha. Život je nepredvidiv i ne volim imati nerealne ciljeve, uvik se trudim dati najbolje od sebe pa kako bude.

