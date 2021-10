Nakon 28 godina braka Zvonimir Boban i Leonarda Lončar odlučili su se za sporazumni razvod te od svibnja žive odvojeno. Dizajnerica i bivša manekenka iz Švicarske se vratila u Zagreb, gdje joj je, kako je otkrila u Exkluzivu, jako lijepo.

U prvom intervjuu nakon rastave otkrila je kako se nosi s povratkom u Hrvatsku.

"Nema do Hrvatske, fakat, ja u pidžami izađem sa psom van i odem po kavu i po kroasane. Kad mi kćer, koju danas zovem Ljutika jer je ljuta na mene, kaže da nema do Zagreba, do tog nekog seosko-gradskog lifestylea, ja se tu osjećam da mogu bilo kako izaći van, da mi ništa neće biti zamjereno", izjavila je Leonarda.

Otkrila je i kako se nosila s teškim razdobljem nakon rastave.

"Imam svoju djecu i krećem od sebe same sada, to je sve što mogu reći", kazala je.

Dok njezin bivši suprug ljubi 20 godina mlađu stomatologinju Marijanu Gikić, Leonarda se okrenula poslovnih pothvatima.

"Moram nešto početi raditi, ne mogu stajati ovako s rukom u ruci. Evo, srećem drage ljude koje sam prije puno godina ostavila iza sebe, nenamjerno, ne s lošom namjerom, samo smo se razišli... Evo sad ih srećem pa možda nešto i počnem i raditi i voljela bih uključiti i moju djecu u to", zaključila je Leonarda za Exkluziv.