Legendarni 'Prijatelji' osvajaju sve generacije: Ovako danas izgledaju glumci koji su obilježili televiziju

Kultna humoristična serija "Prijatelji", koja prikazuje živote šest bliskih prijatelja u New Yorku, osvojila je srca svih generacija. Njihove anegdote, ljubavne zavrzlame i šale omiljene su gledateljima diljem svijeta

Radnja se vrti oko šestero prijatelja koji kroz svoje 20-e ulaze u svijet odraslih, grade karijere te proživljavaju ljubavne uspone i padove. Radnja vješto isprepliće emotivnu priču prijateljstva i humoristične situacije, zbog čega je serija postala kulturalni fenomen te jedan od omiljenijih sitcoma u posljednjih nekoliko desetljeća.

Serija je glavnim glumcima donijela veliku slavu te im pružila brojne prilike u karijeri, a neki ih i dan danas najviše pamte po ulozi u "Prijateljima". Jennifer Aniston utjelovila je razmaženu bogatašicu Rachel Green koja nakon propalog vjenčanja počinje živjeti s prijateljicom iz srednje škole, Monicom, čiji je lik iznijela Courteney Cox. Kuharica Monica Geller, opsjednuta redom i čistoćom, ima smotanog i simpatičnog brata Rossa (David Schwimmer). Također, tu je ekscentrična Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) i sarkastičan Chandler Bing (Matthew Perry), a njihovu otkačenu ekipu čini i veliki zavodnik Joey Tribbiani (Matt LeBlanc).

Brojni se gledatelji iznova vraćaju seriji i njenim legendarnim šalama, dok novije generacije tek počinju ulaziti u svijet "Prijatelja". No, svi se smiju njihovim forama, poistovjećuju s karijernim brigama te plaču u emotivnim trenucima. Riječ je o seriji koja prirasta srcu novim i starim generacijama, što samo potvrđuje status bezvremenskog klasika.



