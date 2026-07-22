Laura Gnjatović pojavom na dubrovačkoj plaži privukla sve poglede: 'Remek-djelo prirode'

Aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović (24), iskoristila je srpanjsko sunce za opuštanje u Dubrovniku. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u idiličan dan proveden na popularnoj plaži Banje, a uz opis "Drži veslo, ako pustiš tone", Laura je pokazala kako balansira između sportskih aktivnosti i glamuroznih trenutaka.

Povratak u Dubrovnik

Iako je podrijetlom iz Zadra, Dubrovnik za Lauru Gnjatović predstavlja drugi dom. U tom je gradu studirala sestrinstvo, radila kao medicinska sestra na Hitnom prijemu te igrala odbojku za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Nakon što je u travnju 2025. ponijela titulu Miss Universe Hrvatske i ostvarila zapažen plasman u Top 30 na svjetskom izboru, Laura se vratila opuštenijem tempu, no njezina objava pokazuje da i dalje privlači veliku pozornost.

Od veslanja do mode

Bivša missica pokazala je da je njezin dan na plaži bio ispunjen aktivnostima, od veslanja na dasci do opuštanja u poznatom lounge klubu. Ipak, jedan je detalj posebno privukao pažnju pratitelja. Na posljednjoj fotografiji Laura je pokazala nekoliko modela kupaćih kostima australskog luksuznog brenda Myra Swim. To je dalo odgovor i na upit jedne pratiteljice, koja je komentirala: "Odakle je plavi kupaći!?", pokazujući interes za njezin modni odabir. Ovaj potez sugerira da bi se Gnjatović, nakon uspjeha na izboru ljepote, mogla okrenuti i suradnjama u svijetu mode. Iako je ranije izjavila kako se nakon predaje krune namjerava vratiti karijeri medicinske sestre, čini se da uspješno balansira između svojih strasti.

U međuvremenu, uživa u ljetu i planira budućnost sa zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem (24), s kojim je vjenčanje zakazano za lipanj 2027. godine.