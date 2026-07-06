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Bivša Miss Universe Laura Gnjatović o udaji za košarkaša: 'On je svetac, proglasit ću ga svetim'

Bivša Miss Universe Laura Gnjatović o udaji za košarkaša: 'On je svetac, proglasit ću ga svetim'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović progovorila o ljetu bez odmora, poslu i pripremama za vjenčanje s košarkašem Filipom Vujičićem

6.7.2026.
10:32
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
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Bivša Miss Universe Laura Gnjatović (24) za Story.hr je otkrila kako joj teku pripreme za vjenčanje, čime ju je košarkaš Filip Vujičić (25) osvojio te kako provodi ljeto.

Ispričala je kako joj je ljeto prilično radno te kako ima manje odmora nego što je očekivala: "S obzirom na to da sam počela raditi, mislim da vremena za odmor ima malo manje nego što sam možda to očekivala, ali uvijek se nađe vrijeme i za kupanje. Posao je sada nekako u prvom planu."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Laura radi kao medicinska sestra zaposlena na puno radno vrijeme za što joj je energija prijeko potrebna. Kada ima slobodnog vremena, provodi ga pomagajući kolegama u Hitnoj, a kako bi uštedila baterije ističe kako često spava popodne kako bi se što više odmorila. Struci i poslu se vratila nakon izbora za Miss Universe. "Vratila sam se u Dubrovnik svojim kolegama od kojih sam zapravo i otišla kad je počela ova cijela priča s Miss Universe. Ostala sam baš privržena i povezana s njima, to su meni srcu dragi ljudi", rekla je.

Ljubavna priča s košarkašem

Laura je od 2023. godine u vezi s bivšim košarkašem i hrvatskim reprezentativcem Filipom Vujičićem, a na pitanje o tome kako se slažu istaknula je kako ga obožava: "Naravno da me sluša. On je po meni svetac, ja ću ga jednog dana svetim proglasiti. Svaka mu čast, obožavam ga." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dodala je i kako su pripreme za vjenčanje u punom jeku, ali i kako se nada da će sve uskoro biti gotovo. Vjenčanje planiraju imati u proljeće iduće godine, a Laura ne skriva svoju sreću zbog odabranika: "Brižan je, zna staviti točku na i kad treba i to mi se kod njega najviše sviđa, što je pun empatije i razumijevanja. Mislim da sam i ja takva, tako da si dobro pašemo", ispričala je iskreno Laura.

 

Laura GnjatovićMiss UniverseLjetoZaručnik
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