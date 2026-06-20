Je li ovo najjače izdanje naše misice? Laura u ljetnom stilu koje je zapalilo društvene mreže

"Nek zauvijek bude ovako", jednostavna je želja koju je uz seriju ljetnih fotografija na Instagramu podijelila Laura Gnjatović (23), bivša Miss Universe Hrvatske. Njezina objava iz lipanjskog dana u Dubrovniku, prikazuje idilične trenutke opuštanja uz tirkizno more.

Fotografije prikazuju Lauru kako upija sunce na kamenoj ploči uz more, odjevena u plavi kupaći kostim, te pozira u ležernoj bijeloj haljini za plažu s pogledom na prepoznatljivu dubrovačku vizuru. Iako na većini fotografija pozira sama, detalji poput dva ručnika na petoj fotografiji i ruke muškog pratitelja na trećoj daju naslutiti da u ovim trenucima ne uživa sama. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje: "Ti si divno stvorenje rijetke, slatke, jednostavne i autentične ljepote", samo su neki od komentara.

Ovi trenuci opuštanja u rodnom gradu za Lauru dolaze nedugo nakon završetka iznimno dinamične godine. U svibnju 2026. predala je krunu svojoj nasljednici, čime je službeno završila njezina uloga Miss Universe Hrvatske 2025. Tijekom svog mandata, predstavljala je Hrvatsku na svjetskom izboru na Tajlandu, gdje je ostvarila zapažen uspjeh plasmanom u Top 30.

Inače, Laura rijetko kada priča o svom privatnom životu. Poznato je da već neko vrijeme ljubi Filipa Vujičića (25), profesionalnog sportaša kojeg je prvi put upoznala 2023. godine na sportskom događaju u Poreču. Iako su se tada tek kratko susreli, taj susret nije odmah prerastao u nešto više. Oboje su, kako Laura priznaje, prepoznali potencijal, ali su odnos gradili polako i bez žurbe.