LJUBAVNA PRIČA /

Laura Gnjatović otkrila romantične detalje zaruka s bivšim košarkašem

Laura Gnjatović otkrila romantične detalje zaruka s bivšim košarkašem
Foto: Igor Soban/pixsell

Sudbina ih je ponovno spojila u Dubrovniku, gdje su se počeli bolje upoznavati

2.2.2026.
22:14
Hot.hr
Igor Soban/pixsell
Laura Gnjatović (23), Miss Universe Hrvatske, otkrila je detalje svoje ljubavne priče sa zaručnikom Filipom Vujičićem, bivšim hrvatskim košarkaškim reprezentativcem mlađih uzrasta. Njihova veza, koja je danas čvrsta i ispunjena, nije započela naglo, već se razvijala postupno kroz niz slučajnih susreta, piše Gloria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Laurel (@lauragnjatovic)

Laura i Filip Vujičić (25), profesionalni sportaš, prvi su se put upoznali 2023. godine na sportskom događaju u Poreču. Iako su se tada tek kratko susreli, taj susret nije odmah prerastao u nešto više. Oboje su, kako Laura priznaje, prepoznali potencijal, ali su odnos gradili polako i bez žurbe.

Sudbina ih je ponovno spojila

Nekoliko mjeseci kasnije njihovi su se putevi ponovno ukrstili u Dubrovniku, gdje je Laura stigla zbog ambicija u odbojci, ali i posla na Hitnoj medicinskoj pomoći. Ondje je nastavila i preddiplomski studij sestrinstva koji je započela u Zadru. Upravo su treninzi u istoj sportskoj dvorani bili trenutak kada su se počeli primjećivati i upoznavati.

Laura ne skriva da ju je Filip osvojio već na prvi pogled – sportskom građom, pojavom i tajanstvenošću. No s vremenom je shvatila da ju je najviše privukao njegov karakter: smirenost, iskrenost, empatija i smisao za humor. Ni Filip nije ostao ravnodušan, a posebno ga je, kako ističe, oduševila Laurina visina i prirodna ljepota.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Laurel (@lauragnjatovic)

Od samih početaka Filip je bio Laurina velika podrška, osobito kada se odlučila prijaviti na izbor za Miss Universe. Pratio je sva događanja i jasno joj dao do znanja da je za njega pobjednica bez obzira na ishod natjecanja. Zaprosio ju je prošle godine u Dubrovniku.

Laura priznaje da je Filip osvaja malim, ali posebnim gestama. Posebno joj znači kada joj prije spavanja svira gitaru i pjeva pjesme koje zna da voli, što joj, kako kaže, donosi mir i sreću.

Novi životni planovi

Uoči Božića Laura je otkrila da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje će živjeti sa zaručnikom, te da pregovara o novom poslu u struci kao medicinska sestra. Iako su vjenčanje započeli planirati odmah nakon zaruka, trenutačno su te planove stavili na čekanje.

POGLEDAJTE VIDEO:Šoštarić: 'Srca su nam puna! Hvala svima, ova medalja pripada svakom tko je bio uz nas'

Laura GnjatovićMiss UniverseDečko
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
