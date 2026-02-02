Laura Gnjatović otkrila romantične detalje zaruka s bivšim košarkašem

Laura Gnjatović (23), Miss Universe Hrvatske, otkrila je detalje svoje ljubavne priče sa zaručnikom Filipom Vujičićem, bivšim hrvatskim košarkaškim reprezentativcem mlađih uzrasta. Njihova veza, koja je danas čvrsta i ispunjena, nije započela naglo, već se razvijala postupno kroz niz slučajnih susreta, piše Gloria.

Laura i Filip Vujičić (25), profesionalni sportaš, prvi su se put upoznali 2023. godine na sportskom događaju u Poreču. Iako su se tada tek kratko susreli, taj susret nije odmah prerastao u nešto više. Oboje su, kako Laura priznaje, prepoznali potencijal, ali su odnos gradili polako i bez žurbe.

Sudbina ih je ponovno spojila

Nekoliko mjeseci kasnije njihovi su se putevi ponovno ukrstili u Dubrovniku, gdje je Laura stigla zbog ambicija u odbojci, ali i posla na Hitnoj medicinskoj pomoći. Ondje je nastavila i preddiplomski studij sestrinstva koji je započela u Zadru. Upravo su treninzi u istoj sportskoj dvorani bili trenutak kada su se počeli primjećivati i upoznavati.

Laura ne skriva da ju je Filip osvojio već na prvi pogled – sportskom građom, pojavom i tajanstvenošću. No s vremenom je shvatila da ju je najviše privukao njegov karakter: smirenost, iskrenost, empatija i smisao za humor. Ni Filip nije ostao ravnodušan, a posebno ga je, kako ističe, oduševila Laurina visina i prirodna ljepota.

Od samih početaka Filip je bio Laurina velika podrška, osobito kada se odlučila prijaviti na izbor za Miss Universe. Pratio je sva događanja i jasno joj dao do znanja da je za njega pobjednica bez obzira na ishod natjecanja. Zaprosio ju je prošle godine u Dubrovniku.

Laura priznaje da je Filip osvaja malim, ali posebnim gestama. Posebno joj znači kada joj prije spavanja svira gitaru i pjeva pjesme koje zna da voli, što joj, kako kaže, donosi mir i sreću.

Novi životni planovi

Uoči Božića Laura je otkrila da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje će živjeti sa zaručnikom, te da pregovara o novom poslu u struci kao medicinska sestra. Iako su vjenčanje započeli planirati odmah nakon zaruka, trenutačno su te planove stavili na čekanje.

