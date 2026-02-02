Laura Gnjatović otkrila romantične detalje zaruka s bivšim košarkašem
Sudbina ih je ponovno spojila u Dubrovniku, gdje su se počeli bolje upoznavati
Laura Gnjatović (23), Miss Universe Hrvatske, otkrila je detalje svoje ljubavne priče sa zaručnikom Filipom Vujičićem, bivšim hrvatskim košarkaškim reprezentativcem mlađih uzrasta. Njihova veza, koja je danas čvrsta i ispunjena, nije započela naglo, već se razvijala postupno kroz niz slučajnih susreta, piše Gloria.
Laura i Filip Vujičić (25), profesionalni sportaš, prvi su se put upoznali 2023. godine na sportskom događaju u Poreču. Iako su se tada tek kratko susreli, taj susret nije odmah prerastao u nešto više. Oboje su, kako Laura priznaje, prepoznali potencijal, ali su odnos gradili polako i bez žurbe.
Sudbina ih je ponovno spojila
Nekoliko mjeseci kasnije njihovi su se putevi ponovno ukrstili u Dubrovniku, gdje je Laura stigla zbog ambicija u odbojci, ali i posla na Hitnoj medicinskoj pomoći. Ondje je nastavila i preddiplomski studij sestrinstva koji je započela u Zadru. Upravo su treninzi u istoj sportskoj dvorani bili trenutak kada su se počeli primjećivati i upoznavati.
Laura ne skriva da ju je Filip osvojio već na prvi pogled – sportskom građom, pojavom i tajanstvenošću. No s vremenom je shvatila da ju je najviše privukao njegov karakter: smirenost, iskrenost, empatija i smisao za humor. Ni Filip nije ostao ravnodušan, a posebno ga je, kako ističe, oduševila Laurina visina i prirodna ljepota.
Od samih početaka Filip je bio Laurina velika podrška, osobito kada se odlučila prijaviti na izbor za Miss Universe. Pratio je sva događanja i jasno joj dao do znanja da je za njega pobjednica bez obzira na ishod natjecanja. Zaprosio ju je prošle godine u Dubrovniku.
Laura priznaje da je Filip osvaja malim, ali posebnim gestama. Posebno joj znači kada joj prije spavanja svira gitaru i pjeva pjesme koje zna da voli, što joj, kako kaže, donosi mir i sreću.
Novi životni planovi
Uoči Božića Laura je otkrila da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje će živjeti sa zaručnikom, te da pregovara o novom poslu u struci kao medicinska sestra. Iako su vjenčanje započeli planirati odmah nakon zaruka, trenutačno su te planove stavili na čekanje.
